Biden: Jeśli Rosja przeprowadzi inwazję na Ukrainę, nie będzie Nord Stream 2

Jeśli Rosja przeprowadzi inwazję na Ukrainę, nie będzie Nord Stream 2 – powiedział w poniedziałek prezydent USA Joe Biden po rozmowach z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Białym Domu. Scholz nie potwierdził tego bezpośrednio, jednak zapewnił, że podejmie takie same kroki jak USA.

– Jeśli Rosja napadnie – to znaczy, jeśli czołgi i żołnierze znów przekroczą granicę Ukrainy – nie będzie więcej Nord Stream 2. Skończymy z tym – oznajmił Biden podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach z szefem niemieckiego rządu. Pytany o szczegóły, jak zamierza to zrobić, Biden odmówił konkretnej odpowiedzi, jednak zadeklarował, że obiecuje, że to zrobi.



– Pomysł, że Nord Stream 2 może funkcjonować dalej, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję... to po prostu się nie stanie – oświadczył prezydent.



Pytany o to samo Scholz nie odniósł się bezpośrednio do gazociągu, jednak zapewnił, że odpowiedź USA i Europy będzie absolutnie zjednoczona i obie strony podejmą te same kroki. Obaj liderzy oświadczyli, że ustalili pakiet sankcji, który pozwoli na szybką odpowiedź w razie rosyjskiej agresji.



– Te kroki będą takie same i będą bardzo ciężkie dla Rosji – powiedział Scholz, dodając, że Rosja zrozumiała to przesłanie.

Najcięższe sankcje

” – powiedział Biden. Oznajmił, że sankcje nałożone na Moskwę będą „najcięższymi, jakie kiedykolwiek nałożono”.Obaj wyrazili jednocześnie nadzieję, że Rosja zejdzie z drogi ku wojnie, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla Zachodu i samej Rosji. Biden jest przekonany, że deeskalacja nadal jest możliwaPrezydent USA stanowczo podkreślał, że wbrew kwestionowaniu przez prasę roli Niemiec jako solidnego sojusznika nigdy nie miał wątpliwości na temat postawy Berlina, a Niemcy „absolutnie” są sojusznikiem, na którym można polegać.

Odnosząc się do odmowy Niemiec wysyłania uzbrojenia na Ukrainę prezydent USA zaznaczył, że Niemcy są jednym z najważniejszych państw wspierających Ukrainę ekonomicznie.



Odnosząc się do pytania na temat uzależnienia Niemiec od rosyjskiego gazu szef niemieckiego rządu oświadczył, że Niemcy zamierzają odejść od ropy i gazu do 2045 r., a dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa. Zarówno Biden, jak i Scholz potwierdzili też, że USA wesprą Europę dostawami gazu LNG w razie zakłóceń dostaw z Rosji.



Poniedziałkowa wizyta Scholza była jego pierwszą w USA od czasu objęcia funkcji szefa rządu w grudniu. Oprócz obecnego kryzysu wokół Ukrainy liderzy poruszyli m.in. kwestię Chin, Bałkanów Zachodnich i pandemii COVID–19, a także niemieckiego przewodnictwa w grupie G7.