Zmiana pogody. Prognoza IMGW na wtorek

W całym kraju temperatura we wtorek będzie dodatnia. Niestety, oprócz ocieplenia prognozowane są też opady deszczu, niebo będzie zasnute chmurami – powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

We wtorek spodziewane są przeważnie temperatury w okolicach 5 stopni. – Najcieplej będzie na zachodzie, około 8 stopni, najchłodniej na wschodzie oraz w górach, jedynie jeden stopień – podała synoptyk IMGW.



Według prognozy nie ma co liczyć na słoneczny dzień: zachmurzenie będzie duże, a większych przejaśnień mogą się spodziewać jedynie po południu mieszkańcy północno-wschodniej części kraju.



– Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie strefa opadów. Teoretycznie są to częściowo opady śniegu, ale ze względu na temperaturę będą one natychmiast przechodzić w deszcz. Po prostu będzie mokro – zapowiedziała Grażyna Dąbrowska.



W trakcie intensywnych opadów widoczność na drogach będzie ograniczona – ostrzegła kierowców. Wiatr znów przybierze na sile. – Wciąż jednak będzie umiarkowany, tylko okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach osiągać może do 75 km/h – powiedziała synoptyk.



Podkreśliła, że dodatnie temperatury zostaną z nami przez kilka dni.