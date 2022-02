Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła. Kilku górników zostało poszkodowanych [WIDEO]

Trzech górników zostało poszkodowanych wskutek wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła - przekazał PAP rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Z jednym z nich jest kontakt telefoniczny, górnik ten widzi dwóch pozostałych. Rozpoczęto akcję ratowniczą.

Jak poinformował rzecznik PGG, wstrząs miał miejsce ok. godz. 20.40 w pokładzie 510/3 w rejonie ściany 04AW kopalni Mysłowice-Wesoła. Kopalniane służby obliczyły jego energię na 40 MJ. Odpowiada to magnitudzie ok. 3,05 (i oznacza 3,05 stopnia w tzw. skali Richtera).



– Na teraz wiemy o trzech górnikach poszkodowanych. Jest z nimi kontakt w ten sposób, że z jednym z nich jest kontakt telefoniczny, a górnik ten widzi dwóch pozostałych. Na razie nie mamy informacji o ich stanie – przekazał Głogowski. – Rozpoczęła się akcja ratownicza – dodał.



Z pierwszych danych Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (European-Mediterranean Seismological Centre - EMSC) wynikało, że magnituda wstrząsu odnotowanego o godz. 20.34. wyniosła 3,4 (oznacza to 3,4 stopnia w tzw. skali Richtera). Wstrząs odczuli mieszkańcy centralnej części woj. śląskiego.

Według danych Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG, najsilniejsze notowane w minionych 20 latach na Górnym Śląsku wstrząsy miały magnitudę 3,8 do około 4. W 1992 r. w kopalni Czeczott odnotowano 3,95, rok później w kopalniach Miechowice także 3,95 i Halemba 3,79, w 2007 r. w kopalni Bobrek - 3,79, zaś 9 lutego 2010 r. w kopalni Piast - 4,04.Najsilniejszy wstrząs związany z wpływem eksploatacji górniczej nastąpił nie na Górnym Śląsku, lecz w zagłębiu węgla brunatnego w kopalni Bełchatów, gdzie w 1980 r. zanotowano wstrząs o magnitudzie 4,6.

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym silne wstrząsy, rejestrowane przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną, są katalogowane w bazie GIG. Rocznie trafia do niej m.in. około 1,5 tys. wstrząsów powyżej 3 stopni w skali Richtera. Od początku funkcjonowania Górnośląskiej Stacji Sejsmologicznej, czyli od lat 50. ub. wieku, takich wstrząsów było ponad 50 tysięcy.



Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są bardziej odczuwane na powierzchni, inne mniej. Większość nie zagraża bezpośrednio górnikom i mieszkańcom terenów górniczych. Wstrząsy wywołujące skutki są kwalifikowane są tąpnięcia.



Najsilniejsze wstrząsy są związane z wyrównaniem naprężeń w ziemi wywołanych kumulowaniem się wpływów eksploatacji górniczej i naprężeń naturalnych. Występują głównie tam, gdzie są uskoki tektoniczne.







Na Górnym Śląsku najwięcej wstrząsów górniczych rejestruje się wzdłuż uskoku kłodnickiego, rozciągającego się od Katowic w kierunku Zabrza po Knurów, w rejonie niecki bytomskiej (obszar Bytomia), w obszarze kopalń rybnickich (rejon Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów) oraz w obszarze kopalń nadwiślańskich.