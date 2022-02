Trzy rosyjskie okręty wpłynęły na Morze Śródziemne

Trzy okręty wojenne z rosyjskiej Floty Północnej wpłynęły na Morze Śródziemne przez Cieśninę Gibraltarską – podała w poniedziałek agencja Interfax. Według oświadczenia dowództwa floty jednostki te będą brać udział w ćwiczeniach morskich.

Według Interfaxu na wody Morza Śródziemnego wpłynęły: krążownik Marszałek Ustinow, fregata Admirał Kasatonow i niszczyciel Wiceadmirał Kułakow. Mają one dołączyć do ćwiczeń z innymi rosyjskimi jednostkami na Morzu Czarnym i Pacyfiku.



20 stycznia resort obrony Rosji zapowiedział na styczeń i luty manewry marynarki wojennej z udziałem 140 okrętów i 10 tys. wojskowych „we wszystkich strefach odpowiedzialności rosyjskiej marynarki wojennej”.



Wskazano, że odbędą się one na morzach Śródziemnym, Północnym i Ochockim oraz na Pacyfiku i Atlantyku.