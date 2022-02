Chce „wspierać zbliżenie Polski z Rosją”. Pomysł Zemmoura na politykę zagraniczną

„Francja powinna wspierać zbliżenie Polski z Rosją” – zadeklarował prawicowy kandydat w wyborach prezydenckich we Francji Eric Zemmour. Lider partii Rekonkwista, który jest jednym z faworytów wyścigu prezydenckiego, odniósł się do sytuacji w Europie środkowej i rosyjsko-ukraińskiego kryzysu w wywiadzie dla francuskiego radia publicznego. Tłumaczył w nim, że Francja powinna sprzeciwiać się ekspansji NATO na wschód i dążyć do pojednania z Rosją.

Eric Zemmour powiedział na antenie radia France Inter, że „rozumie patriotów z krajów bałtyckich czy z Polski i ich uzasadnioną potrzebę ochrony” związaną z poczuciem zagrożenia ze strony Rosji.



Przekonywał, że Francja powinna jednak dążyć do zbliżenia Polski z Rosją. – Myślę, że byłoby to wielką rolą dla Francji. Przyjaźnimy się i z Rosją, i z Polską. Powinniśmy próbować zbliżyć te dwa kraje, które podzieliła historia – oświadczył.





Eric Zemmour podziela obawy… Rosji w stosunku do NATO

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Lider partiistwierdził jednocześnie, że obawy Rosji związane zsą „uzasadnione”. Jego zdaniem państwa zachodnie powinny zobowiązać się, że Ukraina nigdy nie dołączy do sojuszu . – Od 30 lat Amerykanie nieustannie przesuwają swoje pionki w kierunku Rosji – stwierdził Eric Zemmour.Prawicowy kandydat potwierdził również, że w przypadku zwycięstwa w kwietniowych wyborach prezydenckich wyprowadzi Francję ze struktur wojskowych NATO.Według ostatnich sondaży Eric Zemmour może liczyć na około 15 proc. poparcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich i ma szanse na wejście do drugiej tury.