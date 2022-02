Pożar zniszczył dom dwóch rodzin. Ruszyła zbiórka

W nocy z 4 na 5 lutego w miejscowości Klementowice w gminie Kurów (woj. lubelskie) w jednym z domów wybuchł pożar. Na szczęście wszyscy przeżyli. Dach nad głową straciły dwie rodziny. Trwa liczenie strat. Ruszyła już zbiórka dla pogorzelców.

Ogień pojawił się w jednym z pokojów na pierwszym piętrze w środku nocy z piątku na sobotę. Do wybuchu pożaru doszło prawdopodobnie od nieugaszonej świeczki. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Domownicy sami, jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej, zaczęli walkę z żywiołem.



Całe pierwsze piętro zostało zniszczone. Udało się uratować dach i strych. Parter został zalany wodą przez co również wymaga remontu. Budynek obecnie nie nadaje się do zamieszkania.



Straty wstępnie oszacowano na 200 tys. zł. Dom nie był ubezpieczony od pożaru. Poszkodowanym wstępnie pomogła gmina. Sami domownicy znaleźli schronienie u najbliższych.



Lokalna społeczność zorganizowała zbiórkę dla pogorzelców. Pieniądze na rzecz dwóch rodzin z małymi dziećmi można przelewać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl.

