Nie żyje Zbigniew Namysłowski. Wybitny jazzman zmarł w wieku 82 lat

7 lutego, w wieku 82 lat zmarł wybitny polski muzyk jazzowy, Zbigniew Namysłowski. O jego śmierci poinformowali w mediach społecznościowych najbliżsi. Artysta grał z największymi polskimi muzykami jazzowymi. Współpracował m.in. z Kwintetem Krzysztofa Komedy przy nagraniu jego słynnej płyty „Astigmatic”, a także z Czesławem Niemenem przy płycie „Enigmatic”. Ponadto Wydał ponad 30 płyt. Program 2 Polskiego Radia o godz. 22 zaprasza na specjalny program poświęcony legendzie polskiego jazzu.

Zmarła pisarka Maria Nurowska W czwartek, w wieku 77 lat zmarła pisarka Maria Nurowska - poinformował w piątek w mediach społecznościowych jej zięć Ryszard Żelazny. Nurowska... zobacz więcej

Informacja o śmierci artysty pojawiła się na jego oficjalnym profilu na Facebooku.



„Dnia 07.02.2022 odszedł Zbigniew Jacek Namysłowski - nasz Mąż, Tata, Dziadek - saksofonista jazzowy, kompozytor, aranżer, nauczyciel wielu pokoleń młodych muzyków, leader i chociaż sam tego określenia bardzo nie lubił - legendarny polski jazzman. Bardzo trudno jest nam teraz napisać wszystko, co czujemy, trudno jest nam również podsumowywać jego dokonania, bo to, co teraz czujemy to przede wszystkim olbrzymia pustka i rozpacz” – napisali jego najbliżsi.





Największą sławę zdobył jako saksofonista

źródło: PAP, iar

Zbigniew NamysłowskiJako muzyk jazzowy zadebiutował w 1955 roku grając na fortepianie z grupą Five Brothers, natomiast rok później – jako puzonista. W 1957 zaś wystąpił już jako wiolonczelista z zespołem Modern Combo Krzysztofa Sadowskiego na Festiwalu Jazzowym w Sopocie. Największą sławę zdobył jednak jako saksofonista. Grę na tym instrumencie rozpoczął w połowie lat 60. Współpracował między innymi z Krzysztofem Komedą, Czesławem Niemenem i Leszkiem Możdżerem. W 2007 roku został uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.Przeczytaj też: Nie żyje aktor Sebastian Banaszczyk Od 22.00 do północy na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia nadany zostanie specjalny program poświęcony legendzie polskiego jazzu.