Fogiel o cierpliwości i dobrym sercu, Jackowski o kursie schyłkowym. Senator PiS wyleci z klubu?

– Cierpliwość i dobre serce PiS-u jest ogromne, ale nie nieograniczone i ziarenko do ziarnka, zbiera się prędzej czy później miarka – tak wicerzecznik PiS Radosław Fogiel skomentował zapowiedzi usunięcia z klubu parlamentarnego tej partii senatora Jana Marii Jackowskiego. Ten z kolei napisał, że zamiast usuwać błędy, usuwa się polityków wiernych programowi wyborczemu.

Oficjalna informacja w sprawie usunięcia Jackowskiego z klubu ma zostać ogłoszona najprawdopodobniej we wtorek.

Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym @pisorgpl ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu @pisorgpl, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym. — Jan Maria Jackowski (@JanMJackowski) February 7, 2022

Jeden z senatorów ma zostać usunięty z klubu PiS Senator Jan Maria Jackowski ma zostać usunięty z klubu PiS za działania i wypowiedzi stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu – podaje PAP... zobacz więcej

Według PAP źródło wprzekazało, że przyczyną tego kroku są „działania i wypowiedzi”„stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu”.

Pytany o tę sprawę w Polsat News wicerzecznik PiS powiedział, że „decyzję na ten temat musi podjąć prezydium klubu parlamentarnego”. – Ale nie zdziwię się, bo rzeczywiście jest sporo przesłanek, żeby uznać, że pan senator, chociaż może sam nie wykonał takiego ruchu, jednak dojrzał do rozstania z formacją, z którą najwyraźniej coraz mniej się zgadza – ocenił.



Dopytywany, czy Jackowski przekroczył granicę pluralizmu w PiS, Fogiel wyjaśnił że „w klubie PiS jest pluralizm i miejsce na dyskusję, niemniej, gdy ktoś w dziewięciu przypadkach na dziesięć ma odrębne zdanie od zdania większości swoich kolegów klubowych, partyjnych, to może nie jest już kwestia pluralizmu”.



– Przynależność do partii, do klubu parlamentarnego nie jest czymś obowiązkowym, jest dowolna i jest oparta na wspólnocie poglądów, jeśli tej wspólnoty brakuje, to należy się zastanowić nad dalszym funkcjonowaniem razem – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Czy Jan Maria Jackowski złamał dyscyplinę klubową?









Jan Maria Jackowski jest bezpartyjny; senatorem po raz pierwszy został w 2011 r. z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, podobnie w 2019 r. W Senacie obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także członkiem Komisji Ustawodawczej. Obecnie senacki klubu PiS liczy 47 senatorów.

źródło: PAP, Twitter

– Cierpliwość i dobre serce PiS-u jest ogromne, ale nie nieograniczone i ziarenko do ziarnka, zbiera się prędzej czy później miarka – powiedział.Pytany, czy Jackowski jako senator złamał dyscyplinę klubową odpowiedział, że nie przywoła teraz konkretnych przypadków, ale myśli, że takie były podczas różnych głosowań senackich.– Ale także postawa w kontrze do własnego środowiska politycznego, bliższa czasami postawie opozycyjnej, nie jest najlepszą przesłanką do współpracy, ale zastrzegam to są wszystko decyzje kierownictwa klubu – dodał.