Ochojska znów atakuje strzegących granicy. Sugeruje pijaństwo, a honor to „pusta mowa” [WIDEO]

– Te służby zachowują się bardzo różnie. To, że jest pijaństwo, to właściwie możemy się tego domyślać – powiedziała eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Janina Ochojska o żołnierzach i funkcjonariuszach strzegących granicy atakowanej przez reżim Łukaszenki z wykorzystaniem nielegalnych migrantów.

– Sama obecność takiej ilości różnego rodzaju służb jest już bardzo dużym obciążeniem i nie jest postrzegana jako pozytywna, jeśli chodzi o wpływ na dzieci – mówiła Ochojska w wystąpieniu internetowym.

Janina Ochojska sugeruje, że polscy mundurowi pilnujący granicy się tam upijają a raczej, że mogą to robić i podważa honor polskich żołnierzy. @JaninaOchojska - Wstyd, że reprezentujesz gdziekolwiek Polskę!pic.twitter.com/qccEMsT05U — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 7, 2022

Dzisiaj spotkaliśmy się z mieszkańcami strefy, którzy opowiadali o uciążliwości życia w pseudo strefie. O wszechobecnym wojsku, które zniszczyło w Białowieży stadion, parkingi, część umieszczona jest koło przedszkola, dzieci widzą worki z pustymi butelkami, nie po coca coli — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) December 20, 2021

Fałszywe oskarżenia, absurdalne i skandaliczne porównania. Tak wyglada typowa próba zastraszenia żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy wykonują swoje obowiązki profesjonalnie broniąc Ojczyzny w chwili ataku hybrydowego.



Wstyd, że takie rzeczy pisze europoseł. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 19, 2021

– Te służby oczywiście też zachowują się bardzo różnie. To, że jest pijaństwo, to właściwie możemy się tego domyślać, więc młodzi ludzie, dzieci, stają się świadkami scen, do których nie były przyzwyczajone. I mówienie o honorze wojska czy wspaniałości działań policji staje się taką pustą mową – kontynuowała przedstawicielka największej partii opozycyjnej.już wcześniej sugerowała, że żołnierze i funkcjonariusze na granicy piją alkohol.Groziła takżeodpowiedzialnością za rzekome tortury i, couznał za próbę zastraszania.Chwaliła się, że m.in. dzięki jej obecności udało się uratować trzech mężczyzn, którym „groziła kolejna wywózka”. Pojawiły się przypuszczenia, że była to ustawka Z kolei do wszystkich posłów i asystentów pracujących weurodeputowana PO rozesłała raport, w którym odpowiedzialnością za sytuację na granicy – efekt wojny hybrydowej wywołanej przez Łukaszenkę – obciążono polski rząd