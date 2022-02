Wiceminister Wawrzyk: Zachód przyjął naszą optykę [WIDEO]

Przez ostatnie lata, również kiedy się ten kryzys zaczynał, też się nas pytali, co się dzieje na Ukrainie, i to nasz punkt widzenia, Polski, nasza ocena kryzysu, wokół Ukrainy, stworzonego przez Rosję stała się podstawą do stanowisk Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego, Stanów Zjednoczonych – ocenił w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

– Gdybyśmy prześledzili chociażby wypowiedzi polskich polityków, premiera, prezydenta, ministra spraw zagranicznych to zobaczycie państwo, że to, co w tej chwili mówią politycy zachodni, europejscy, to myśmy powtarzali już od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest najlepszy przykład, że to, co powiedziałem, ma miejsce faktycznie. W tej chwili Zachód przyjął naszą optykę w tym zakresie, wiec nie dzieje się to bez powodu – powiedział Wawrzyk.



– Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia na wschodzie, na granicy polsko-białoruskiej i problem wokół Ukrainy, który powstał, zapewniam wszystkich, że wszystkie stanowiska w tym zakresie, które Zachód zajmował, były najpierw konsultowane z polskim rządem, z polskimi władzami, a dopiero później były publicznie prezentowane – przekonywał.





Zwiększenie sił

źródło: TVP INFO

Prezydent Andrzej Duda zaapelował w poniedziałek w kwaterze głównej NATO o zwiększenie obecności sił Sojuszu na wschodniej flance w związku z zagrożeniem ze strony Kremla.– Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej i granicy z Białorusią.– tłumaczył w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych.