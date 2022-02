„Rosyjskie okręty pokonały pola lodowe”. Flota dotarła do Morza Ochockiego [WIDEO]

Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku przepłynęły przez pola lodowe wzdłuż Cieśniny La Pérouse’a, z Morza Japońskiego do Morza Ochockiego w poniedziałek – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Statki pokonały trasę liczącą 42 km.

Rosyjski resort podał, że flota 20 okrętów rozmieszczona w ramach trwających ćwiczeń morskich pokonała „trudną sytuację lodową”. Jednostki miały przepłynąć przez Cieśninę La Pérouse’a, która oddziela południową część rosyjskiej wyspy Sachalin na Oceanie Spokojnym od japońskiej wyspy Hokkaido.



Rosja prowadzi ćwiczenia wojskowe na kilku obszarach kraju oraz na oceanach. 10 lutego rozpoczną się manewry na Białorusi. Działania te prowadzone są pośród narastającego napięcia z powodu sprowadzania przez Moskwę sił rosyjskich na granicę z Ukrainą.



Zdaniem Waszyngtonu siły, które Rosja rozmieściła przy ukraińskich granicach, wystarczą do przeprowadzenia ograniczonego ataku, ale do inwazji na pełną skalę, łącznie z atakiem na Kijów, jest ich zbyt mało.

Amerykańscy eksperci sądzą, że Moskwa jest w stanie rozmieścić siły wystarczające do pełnej inwazji do połowy lutego, co zbiegłoby się z ćwiczeniami nuklearnymi.

źródło: EBU, PAP

„Financial Times”, powołując się na doradcę w Kongresie USA, napisał w sobotę, że przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley i szefowa wywiadu Avril Haines powiedzieli w czwartek członkom Izby Reprezentantów, że prezydent Rosji Władimir Putin planuje w połowie lutego duże manewry wojskowe z bronią nuklearną. Ćwiczenia te mają być dla NATO ostrzeżeniem, by nie interweniowało, jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.