Żaryn: Cele strategiczne Rosji dużo szersze niż Ukraina

Cele strategiczne Rosji są dużo szersze niż Ukraina – ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W jego opinii niebezpieczny dla Paktu Północnoatlantyckiego jest nie tylko scenariusz wojny na Ukrainie.

W ocenie rzecznika presja militarna Rosji na Ukrainę może zakończyć się nową fazą wojny przeciwko Ukrainie, jednak nie jest wykluczone, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie próbował inaczej rozgrywać Zachód.



– Nie tylko scenariusz wojny na Ukrainie jest dla NATO niebezpieczny – powiedział w poniedziałek Żaryn.



– Cele strategiczne Rosji są dużo szersze niż Ukraina - Kreml od lat dąży do wymuszenia na Zachodzie zgody na porozumienie NATO-Rosja kosztem krajów wschodniej flanki sojuszu – ocenił.



– Presja militarna na Ukrainę może służyć podniesieniu „kosztów pokoju” i de facto wymuszeniu wycofania obecności sojuszu z krajów Europy Środkowej – mówił.



Dodał, że Rosja od lat „prowadzi swoje agresywne działania używając kłamstw, manipulacji, maskując swoje realne cele i zamiary”.



– Zachód musi analizować i przeciwdziałać również alternatywnym scenariuszom – przekonywał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Żądania Rosji wobec USA i NATO

źródło: pap

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.Od 10 do 20 lutego na Białorusi mają się odbyć wspólne z Rosją manewry wojskowe, przed którymi przybyły już rosyjskie wojska i sprzęt z Dalekiego Wschodu.Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.Do Polski przyleciały dodatkowe oddziały wojsk amerykańskich, by wzmocnić wschodnią flankę NATO w związku z zaostrzeniem się sytuacji w regionie.