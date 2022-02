Blinken: Podzielimy się z Europą rezerwami energii w razie potrzeby

Stany Zjednoczone koordynują działania z sojusznikami dotyczące tego, jak najlepiej podzielić się swoimi rezerwami energii, jeśli Rosja zakręci Europie kurek z gazem – powiedział w poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem w ramach Rady Energetycznej USA-UE.

– Koordynujemy działania wraz z sojusznikami i partnerami oraz podmiotami z sektora energetycznego, m.in. w kwestii tego, jak najlepiej podzielić się naszymi rezerwami energii, jeśli Rosja zakręci kurek albo rozpocznie konflikt, który zakłóci dostawy gazu przez Ukrainę – powiedział Blinken podczas wspólnej konferencji z Borrellem.



Przedstawiciel UE wskazał, że kryzys energetyczny w Europie, do którego Rosja przyczynia się swoimi działaniami, używając energii jako narzędzia geopolitycznego, ma "wielki wpływ" na europejskich konsumentów i konkurencyjność gospodarki.





Wysokie ceny gazu w UE

– Ceny gazu w Unii Europejskiej są dziś 6-10 razy wyższe niż rok temu (...) Dlatego naszym bezpośrednim priorytetem jest dywersyfikacja źródeł energii, zwłaszcza przepływu gazu – powiedział dyplomata.zastrzegł jednak, że „wciąż jest miejsce na dyplomację”.Przeczytaj też: „Można zatankować więcej”, „jestem zaskoczony”. Kierowcy o obniżce VAT na paliwa [SONDA] – Z pewnością jesteśmy w najbardziej niebezpiecznym momencie dla bezpieczeństwa w Europie od zakończenia zimnej wojny – powiedział Hiszpan, dodając, że trudno nie być zaniepokojonym, jeśli jedno państwo gromadzi 140 tys. żołnierzy przy granicach drugiego.

Blinken podkreślił, że USA i Europa niezwykle blisko współpracują w obliczu tego zagrożenia i „niezależnie od tego, co zrobi prezydent (Rosji Władimir) Putin, Europa i Stany Zjednoczone będą w pełni zjednoczone, w pełni skoordynowane i w pełni współpracujące”.





„Putin nie podjął jeszcze decyzji w sprawie Ukrainy”

źródło: pap

Amerykański sekretarz stanu ocenił, że choć jego zdaniem Putin nie podjął jeszcze decyzji w sprawie Ukrainy, to zgromadził na miejscu wystarczająco liczne siły, by „móc podjąć działania bardzo szybko, w sposób, który miałby straszne konsekwencje dla Ukrainy, Rosji, ale też nas wszystkich”.Podczas spotkania dyskutowano na temat dywersyfikacji źródeł energii dla Europy oraz zielonej transformacji.Przeczytaj też: Gazprom wstrzymał przesył gazu polskim odcinkiem „Jamału”. Podał do kiedy