Białoruś podpisała umowę z Rosją. Wyśle żołnierzy do Syrii

Rząd Rosji zaakceptował projekt umowy przewidujący wysłanie do Syrii kontyngentu wojskowego Białorusi w liczbie do 200 ludzi, który ma tam pełnić "zadania humanitarne". Dokument opublikowany został w poniedziałek na oficjalnym portalu prawnym Federacji Rosyjskiej.

Dokument głosi, że kontyngent białoruski „angażowany jest do wykonywania działań wyłącznie w celach humanitarnych poza strefą działań bojowych”. Przewiduje, że białoruscy żołnierze będą mogli używać broni w miejscach, gdzie bazuje w Syrii lotnictwo rosyjskie.



Rosja bezpłatnie zapewni białoruskim żołnierzom broń, umundurowanie, transport, mieszkanie, wyżywienie, pomoc medyczną i wsparcie materialne. Strona rosyjska przewiezie wojskowych Białorusi do miejsca, gdzie będą stacjonować, a w razie zagrożenia ewakuuje ich z Syrii.





