Von der Leyen: Dobre spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą

Dobre spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na temat sytuacji bezpieczeństwa i rozbudowy militarnej Rosji. Szeroko koordynujemy naszą gotowość, w tym w zakresie dostaw energii i sankcji w odpowiedzi na dalszą eskalację – napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

„Omówiliśmy również cel, jakim jest posiadanie w Polsce solidnego systemu sądownictwa, zgodnego ze standardami UE” – dodała.



W poniedziałek w instytucjach UE i w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego prezydent Duda przeprowadził rozmowy z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Good exchange with President @AndrzejDuda on the security situation and Russia’s military build-up.



We are coordinating deeply our preparedness, including on energy supply, and on sanctions to respond to any further escalation. pic.twitter.com/OW8tohxKGa