Pierwszy premier demokratycznej Polski, odwołany „w atmosferze linczu”. 3. rocznica śmierci Jana Olszewskiego

Trzy lata temu zmarł mec. Jan Olszewski. Przeszedł do historii jako premier pierwszego demokratycznego rządu w powojennej Polsce i – jak ocenił podsekretarz stanu w MSW w jego rządzie, Piotr Naimski – „jako ten, który współtworzył polskie państwo”. I jako pierwszy premier „pod osłoną nocy, w atmosferze politycznego linczu” – to słowa prezesa TVP Jacka Kurskiego, który wówczas jako młody dziennikarz sfilmował „nocną zmianę” – został odwołany.

– Czyja ma być Polska? – pytał Jan Olszewski w swoim ostatnim w roli szefa rządu wystąpieniu sejmowym. W tej wypowiedzi – jak ocenił dr hab. Marcin Kruszyński, historyk z lubelskiego oddziału IPN – przedstawia się cały etos premiera pierwszego demokratycznego rządu w powojennej Polsce.



– Zawsze na poziomie, z dużą kulturą polityczną ale przede wszystkim z uczciwością w stosunku do siebie, rodaków i tradycji. Wielki człowiek wielkiej sprawy – mówił naukowiec w rozmowie z TVP.



W 3. rocznicę śmierci hołd Janowi Olszewskiemu oddali politycy – w tym premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele parlamentu – współpracownicy oraz przyjaciele.

Urodzony w 1930 r. Jan Olszewski przez całe życie walczył o wolną Polskę. Jako 14-latek był łącznikiem w powstaniu warszawskim. Po wojnie zaangażował się w działalność opozycyjną. Jako prawnik bronił w procesach politycznych opozycjonistów,. Współpracował z. W grudniu 1991 r. został premierem pierwszego po wojnie rządu pochodzącego z całkowicie demokratycznych wyborów.

Wówczas, jak przypomniał Piotr Naimski, w rządzie Jana Olszewskiego podsekretarz stanu w MSW, polityk „rozpoczął proces włączania Polski do struktur międzynarodowych: do NATO, do Wspólnot Europejskich”. – Przeszedł do historii jako ten, który współtworzył polskie państwo – dodał Naimski.



Upadek rządu Jana Olszewskiego poprzedziło ujawnienie archiwów SB przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Do Sejmu trafiła wówczas lista, na której znajdowały się nazwiska polityków figurujących jako tajni współpracownicy.



Moment ten wspominał prezes TVP Jacek Kurski – Udało mi się wówczas jako młodemu dziennikarzowi sfilmować i pokazać w filmie „Nocna zmiana” odwołanie rządu Jana Olszewskiego pod osłoną nocy, w atmosferze politycznego linczu – mówił szef TVP.







W uznaniu zasług w 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył Jana Olszewskiego orderem Orła Białego.



– Przez całe życie tworzył polską rację stanu poprzez działanie w honorze, poprzez oddanie wartościom – tak rolę Jana Olszewskiego w historii Polski ocenił dyrektor oddziału IPN w Lublinie dr Robert Derewenda.