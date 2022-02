Szefowa MSZ Niemiec w Kijowie. Prezydent Zełenski odwołał spotkanie

Wbrew wcześniejszym ustaleniom minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock nie spotka się w poniedziałek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodomyrem Zełenskim - podała agencja Reutera, powołując się na źródła dyplomatyczne. Jako powód źródła te podały problem z dopasowaniem harmonogramów obojga polityków.

ROSJA GOTOWA DO INWAZJI NA UKRAINĘ



Szefowa niemieckiej dyplomacji w poniedziałek przybyła do Kijowa z dwudniową wizytą. Na jej początku spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą, który wcześniej skomentował niemieckie wyjaśnienia dotyczące niedostarczania Ukrainie broni.



– Uważamy te wyjaśnienia za niesprawiedliwe i sądzimy, że istnieje przestrzeń dla głębszego zaangażowania Niemiec, musimy jednak uszanować stanowisko tego państwa. Nie oznacza to, że nie powinniśmy z nimi na ten temat rozmawiać – mówił Kułeba cytowany przez portal Ukraińska Prawda.



– Kwestia dostaw uzbrojenia na Ukrainę z Niemiec lub z krajów trzecich, które potrzebują zgody Niemiec, będzie jednym z tematów moich dzisiejszych rozmów z Annaleną Baerbock – dodał.



Federalna minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, odrzucając apele o dostawy broni na Ukrainę w związku z zagrożeniem rosyjską agresją oceniła pod koniec stycznia, że „niezbędne jest teraz zrobienie wszystkiego, aby doprowadzić do deeskalacji konfliktu”. W rządzie federalnym kraju panuje „konsensus”, iż dostawy broni na Ukrainę „nie byłyby obecnie pomocne”.

źródło: pap

Kułeba wyraził wdzięczność Niemcom za pracę, jaką wykonują w formacie normandzkim oraz w innych kwestiach współpracy dwustronnej.Szefowie dyplomacji obu państw oddali hołd ofiarom Hołodomoru - wywołanej w latach 30. XX wieku przez władze Sowietów klęsce głodu na obszarze ówczesnej Ukraińskiej SRS.Baerbock ma się spotkać na Ukrainie również z premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.