KPRM zachęca do korzystania z portalu dane.gov.pl

Ok. 25 tys. bezpłatnych informacji udostępniono na portalu dane.gov.pl – poinformowała Cyfryzacja KPRM. Można tam znaleźć m.in .in. rejestr żłobków, zabytków, szczepień, listę wynalazków oraz dane dotyczące pogody czy demografii.

Napisano, że na rządowym portalu można m.in. sprawdzić, ile osób nosi najpopularniejsze nazwiska w Polsce, jakie imiona nadawano dzieciom najczęściej w 2021 roku albo ile dziewczynek i ilu chłopców urodziło się w ubiegłym roku.



Z zamieszczonych danych wynika, że najwięcej jest Nowaków (202 132 osoby) i Kowalskich (136 545), a nazwisko Wiśniewscy nosi 108 977 kobiet i mężczyzn. W pierwszej dziesiątce najpopularniejszy znajduje się też Wójcik (98 128), Kowalczyk (96 814), Kamiński (93 961), Lewandowski (92 142), Zieliński (88 839), Szymański (87 507) i Woźniak (87 173).





Wśród pań króluje imię Anna, wśród panów Piotr

Na portalu dane.gov.pl można dowiedzieć się też, które imiona cieszą się największą popularnością, nie tylko wśród noworodków, ale też u pozostałych Polek i Polaków. Wśród pań – jak czytamy – od lat króluje imię Anna (1 053 032 imienniczek), następne Katarzyna (606 814) oraz Maria (601 501). Następna jest Małgorzata (581 732), Agnieszka (549 842), Barbara (491 058), Ewa (481 613), Magdalena (434 596), Elżbieta (425 218), Krystyna (423 395).

Jeżeli zaś chodzi o panów, to – jak napisano – liderem zestawienia jest Piotr (694 913), następnie Krzysztof (649 913) i Andrzej (552 430). Z kolei Tomaszów jest 539 395, Pawłów 509 349, Janów 493 283 a Michałów 490 588.



Zaznaczono, że imiona i nazwiska to zaledwie niewielka część informacji, które można znaleźć na portalu dane.gov.pl. „W sumie zgromadziliśmy do tej pory prawie 25 tys. danych, m.in. z zakresu zdrowia, budżetu, pogody, turystyki czy demografii. Na portalu znajdziecie takie informacje jak np. rejestr żłobków, zabytków, szczepień, lista wynalazków, wzorów przemysłowych i wiele, wiele więcej” – napisano.



Wskazano też, że do dyspozycji przedsiębiorców oddano ponad 400 API( Application Programming Interfac), czyli interfejsów programistycznych aplikacji, pozwalających maszynom komunikować się ze sobą bez udziału człowieka. „Dla firm mogą stać się (one) dochodowym biznesem” – napisano.