Tadeusz Kościński zrezygnował z funkcji ministra finansów [WIDEO]

Kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji; do czasu wyłonieniu nowego kandydata, funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki – poinformowała rzeczniczka PiS poseł Anita Czerwińska. Zmiany w rządzie były głównym tematem prezydium komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, które zebrało się w południe.

Prezydium komitetu politycznego tworzą: prezes partii Jarosław Kaczyński, jej wiceprezesi, w tym premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki oraz sekretarz generalny Krzysztof Sobolewski.



W poniedziałek przez około cztery godziny obradowało kierownictwo PiS. Po jego zakończeniu rzeczniczka ugrupowania poinformowała, że „ścisłe kierownictw PiS zaakceptowało decyzję ministra Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji”.



– Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych – oświadczyła.



Dodała, że do czasu wyłonienia nowego szefa MF funkcję tę będzie pełnił premier Morawiecki.





Premier @MorawieckiM otrzymał rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów. Po przyjęciu dymisji przez Prezydenta Andrzeja Dudę premier będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra finansów do momentu powołania nowej osoby. — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 7, 2022

Dopytywana kto docelowo zostanie nowym ministrem finansów, Czerwińska zaznaczyła, żeRzeczniczka PiS pytana o ewentualne dymisje wśród wiceministrów, wskazała, że będzie kolejny krok, po obsadzeniu stanowiska przez nowego ministra finansów.Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedawnym wywiadzie dla PAP, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu „na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.Premier Mateusz Morawiecki pytany w piątek o możliwe dymisje w Ministerstwie Finansów, mówił: „Jesteśmy w fazie, gdy staramy się wyłapać wszelkie niedoskonałości działania systemu. Cieszę się, że ostatnie dwa tygodnie są dużo, dużo lepsze, niż pierwsze dwa tygodnie stycznia, gdy na skutek braku pewnych działań, np. niewypełnienia pewnych formularzy, doszło do nieprawidłowości. I owszem, w takich sytuacjach zawsze należy patrzeć z jednej strony na naprawienie tego, co zostało niedopatrzone, a z drugiej – zastanowić się nad konsekwencjami”.