Duda w Brukseli: Możliwe, że Rosji przybędzie kolejny okręg wojskowy

– Rosja zwiększa obecność militarną w naszej części Europy, cały czas przybywają kolejne jednostki rosyjskie - zarówno w pobliże granicy rosyjsko-ukraińskiej, jak i na Białoruś – powiedział w poniedziałek w Brukseli prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Prezydent zaznaczył, że na Białorusi mają się odbywać manewry wojskowe. – Wszyscy z obawą patrzymy na to, że ta obecność rosyjska zmieni zasadniczo architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy, w sytuacji, jeżeli te jednostki po zakończeniu ćwiczeń nie powrócą do swoich macierzystych garnizonów, tylko na Białorusi pozostaną – powiedział.

Prezydent Polski spotkał się w poniedziałek z szefową Komisji Europejskiej Ursulą Von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.



– Mówiliśmy o sytuacji bezpieczeństwa, o kwestii Ukrainy, o tym impasie, z którym mamy do czynienia; rozmawialiśmy oczywiście jako członkowie Unii Europejskiej, ale rzecz jasna rozmawialiśmy także jako członkowie NATO, że w obydwu tych aspektach jest nam potrzebna jedność, pokazywanie tego, że działamy razem, że mamy tutaj zgodne stanowisko – poinformował Andrzej Duda podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli, w której wziął też udział szefem Sojuszu.



– Ja także przekazałem informację o moim pobycie w Pekinie na inauguracji Igrzysk Olimpijskich – wskazał prezydent. – Była to trochę taka wizyta tak zwanej dyplomacji olimpijskiej – ocenił, dodając, że w jej trakcie odbył spotkania polityczne m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przywódcą Chin Xi Jinpingiem, prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, emirem Kataru i prezydentami innych państw, a także z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasem Bachem.

– Podzieliłem się moimi spostrzeżeniami, odczuciami i informacjami, które uzyskałem w czasie tych rozmów, dotyczącymi właśnie sytuacji na Wschodzie i sytuacji międzynarodowej – mówił Duda.

– Zgodziliśmy się, że to, czego przede wszystkim potrzebujemy, to jest jedność europejska, jedność i jeszcze raz jedność, zarówno w UE, jak i w NATO – powiedział Duda.



– Po pierwsze, powinniśmy działać wspólnie i w porozumieniu co do każdego działania, które podejmujemy – tak wszyscy razem, jak i każdy z osobna (...). Po drugie, (...) cały świat, także i ci, którzy z nami prowadzą różnego rodzaju dyskusje, jak i ci, którzy tworzą pewne napięcia międzynarodowe, muszą tutaj widzieć jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój i obronić prawo międzynarodowe, które ma tutaj znaczenie fundamentalne, bo jeżeli prawo międzynarodowe jest przestrzegane, to wtedy nie ma zagrożenia wojną, wtedy jest pokój – podkreślił prezydent.



W dniach 10-20 lutego na Białorusi mają się odbyć wspólne z Rosją manewry wojskowe, przed którymi do kraju przybyły już rosyjskie wojska i sprzęt z Dalekiego Wschodu. Prezydent stwierdził, że jeśli wojska rosyjskie pozostaną po manewrach w tym regionie, zmieniłaby się tu architektura bezpieczeństwa.





Zaznaczył, że tam mają się odbywać manewry wojskowe. – Ale wszyscy z obawą patrzymy na to, że w istocie ta obecność rosyjska zmieni zasadniczo architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy, w sytuacji, jeżeli te jednostki po zakończeniu ćwiczeń nie powrócą do swoich macierzystych garnizonów, tylko na Białorusi pozostaną – powiedział Duda.



– Można wtedy powiedzieć, że Rosji przybędzie kolejny okręg wojskowy i ta granica militarna między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją zwiększy się o kolejne 1200 km, bo tyle jest granicy białoruskiej z krajami NATO – powiedział prezydent. Zaznaczył, że „ta obawa istnieje, nie możemy od niej abstrahować, musimy zwracać na to uwagę”.





Działania NATO na rzecz ochrony sojuszników

Także Stoltenberg nawiązał do trwających w sąsiedztwie granic Ukrainy ćwiczeń wojskowych. Jak mówił, Rosja w przeszłości wykorzystywała takie ćwiczenia dla działań agresywnych. Zatem NATO musi pozostać czujne i gotowe. Zwiększamy naszą obecność we wschodniej części naszego sojuszu i zdolności sił szybkiego reagowania. Rozważamy też skierowanie dodatkowych grup bojowych do południowo-wschodnich części naszego sojuszu. Z zadowoleniem przyjmujemy, że USA przysyłają kolejne oddziały do Polski, Niemiec i Rumunii – powiedział Stoltenberg.

Ocenił, że jest to potężna demonstracja amerykańskiego przywiązania do NATO. Jak zauważył, inni sojusznicy także przyczyniają się swoimi siłami na morzu, lądzie i ziemi wysyłając tym samym jasny komunikat, że NATO uczyni wszystko, co konieczne, aby chronić wszystkich swoich sojuszników.





„Zaproszenie na spotkania w ramach Rady NATO-Rosja”

– Jednocześnie dialog z Rosją jest jeszcze ważniejszy, aby znaleźć rozwiązanie polityczne. Dzisiaj powtarzam moje zaproszenie dla Rosji, aby spotkać się z sojusznikami z NATO w ramach Rady NATO-Rosja i wysłuchać ich niepokojów. Aby omówić ich zbrojenia, rozbrojenie i inne kwestie, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. NATO nie może jednak zgodzić się na kompromis dotyczący głównych zasad, naszych zdolności chronienia wszystkich sojuszników i wolności wyboru własnej drogi przez każdy kraj – powtórzył.Stoltenberg podkreślił, że podczas spotkania omawiano także wspólne oświadczenie Rosji i Chin, w którym wzywają one NATO do zaprzestania przyjmowania nowych członków. Ocenił, że jest to próba odebrania suwerennym narodom prawa do ich własnych wyborów, co jest usankcjonowane w najważniejszych dokumentach.

– Musimy respektować suwerenne decyzje (państw), a nie wracać do ery sfer wpływu, w czasie których wielkie mocarstwa mogą mówić innym krajom, co te mogą lub czego nie mogą robić – podkreślił sekretarz generalny NATO.a Polska – na NATO.

Prezydent Duda podkreślił też, że NATO „absolutnie nie może się wycofywać”. – NATO jest sojuszem obronnym. Nigdy nie przejawiało wobec Rosji – zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat – jakichkolwiek zachowań agresywnych. To zawsze była postawa obronna – ocenił.



Dodał, że w interesie Polski jest utrzymanie pokoju oraz to, aby nie doszło do żadnej eskalacji pomiędzy NATO a Rosją. – My chcemy żyć w spokoju i się rozwijać. Nie tak dawno – zaledwie 30 lat temu – odzyskaliśmy pełną suwerenność, wolność, niepodległość. Chcielibyśmy móc dalej rozwijać nasz kraj, budować swoją prosperity i swoje osobiste szczęście – mówił Duda.



Zastrzegł, że „wojna jest ostatnią rzeczą, jakiej Polacy by chcieli”. – Dlatego zależy nam na tym, aby Sojusz Północnoatlantycki pokazywał, że w przypadku, gdyby zostało zaatakowane którekolwiek z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, to będzie stał razem, że jest pod tym względem jednolity. O tym będzie przesądzało, w moim przekonaniu, zwiększenie defensywnej obecności na wschodniej flance sojuszu, poprzez dodatkowe jednostki, a także poprzez wyznaczenie dodatkowych sił gotowości w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – wzmacniając w ten sposób siły, które pozostają do dyspozycji – zastrzegł prezydent.





„Powinniśmy odbyć spotkania w formule NATO-Gruzja oraz NATO-Ukraina”

Według niego potrzebne jest wzmocnienie wschodniej flanki jako całości. – Nie mówię tylko o tym obszarze, gdzie Polska jest tą wschodnią flanką, czy nasi sąsiedzi bezpośredni – państwa bałtyckie. Myślę także o południu Europy. Uważam, że w całej rozciągłości to wzmocnienie jest potrzebne i w tej chwili zasadne – ocenił prezydent Duda. Odnosząc się do zbliżającego się szczytu NATO prezydent podkreślił, że powinny odbyć się spotkania w formule NATO-Ukraina oraz NATO-Gruzja. – Zaproponowałem to panu sekretarzowi generalnemu – poinformował.Zaznaczył, żezatrzymał się w Tbilisi, gdzie rozmawiał z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. – Uważam, że powinniśmy zaprosić Gruzję, na poziomie głów państw, odbyć spotkanie w formule NATO-Gruzja, i na tym samym poziomie odbyć spotkanie NATO-Ukraina, również po to, żeby pokazać naszą solidarność z tymi państwami, żeby pokazać, że nie pozostawiamy ich samymi sobie, ale ponieważ byli zawsze lojalnymi sojusznikami Sojuszu Północnoatlantyckiego, że sojusz także o nich pamięta – zastrzegł.