Sebastian Kulczyk chce sprzedać autostradowe spółki. Ile są warte?

Miliarder Sebastian Kulczyk planuje sprzedaż autostradowych spółek, które zbudowały i zarządzają trasą A2 Konin – Świecko – podał w poniedziałek „Puls Biznesu”. Wartość transakcji może osiągnąć 4 mld zł.

Sebastian Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków, planuje sprzedać swoje aktywa autostradowe i rozesłał teasery za pośrednictwem banku inwestycyjnego z siedzibą w Londynie – poinformował dziennik „Puls Biznesu” znawca rynku. Teaser to krótka i jawna informacja, która ma zachęcić potencjalnych inwestorów do wzięcia udziału w transakcji. Udziały syna zmarłego siedem lat temu biznesmena Jana Kulczyka dotyczą spółek zarządzających autostradą A2 z Konina przez Poznań do Świecka przy niemieckiej granicy.



Według ekspertów, udziały miliardera w autostradach zlokalizowanych w zachodniej Polsce mogą być warte 4 mld zł (880 mln euro). Osoby bliskie Sebastianowi Kulczykowi sugerują, że dąży on do wyższej ceny.



Jak wskazuje „PB”, londyński bank inwestycyjny rozpoczął kilka dni temu poszukiwania inwestorów zainteresowanych spółkami. Informatorzy gazety uważają, że sprzedaż nie będzie trudna, ponieważ autostrada ta jest dobrze zarządzanym projektem.





Czy kierowcy zyskają na sprzedaży spółek autostradowych?

Kierowcy podróżujący autostradą na trasie Konin-Świecko nie mogą raczej liczyć na obniżki cen przejazdów na razie. Sebastian Kulczyk posiada blisko 24 proc. akcji w jednej spółce i 40 proc. w drugiej spółce. Do tego, potencjalny nabywca – fundusze inwestycyjne – będzie dążył do zarabiania na A2. Jednak koncesja na autostradę z Konina do Nowego Tomyśla obowiązuje do 2037 roku, po czym – zgodnie z umową – zostanie przejęta przez państwo. Na tym odcinku (150 km) obecnie należy zapłacić 75 zł.

Miliarder po sprzedaży aktywów chce zainwestować zarobione pieniądze w spółki technologiczne.