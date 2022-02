Najgorsze wyniki w historii UE i czarny scenariusz. Jak radzi sobie Polska?

Inflacja producencka w strefie euro przekroczyła 26 proc. i jest najwyższa w historii unii walutowej. Ceny producentów (producer price index) w grudniu 2021 roku były rekordowo wyższe niż niż rok wcześniej. W Irlandii wzrost ten wyniósł 99,2 proc., w Danii 58,9 proc., a w Rumunii 42,3 proc. Na tym tle dane z Polski wyglądają co najmniej bardzo dobrze.

Wskaźnik inflacji producenckiej (PPI) pokazuje, jaki poziom cen ustalają producenci na kolejnych etapach wytwarzania towarów oraz usług.



Do 2021 roku sytuacja była dość stabilna, a wahnięcia można było określać jako mieszczące się w normie. Jednak niecały rok temu dane wystrzeliły. Epidemia koronawirusa oraz rosnące ceny energii sprawiły, że wzrosty są rekordowo wysokie.



Zobacz także -> Krzysztof Wołodźko: PKB, niskie bezrobocie i pytanie o dobry humor



Obserwatorzy rynku alarmują, że dane te „zapowiadają koniec 30-letniego okresu prosperity”, zarówno w Unii, jaki i w Polsce, której rynek jest w końcu częścią rynku unijnego. Obawiają się, że tak wysoka dynamika PPI jest ponurym zwiastunem reakcji łańcuchowej cen w wielu sektorach unijnego rynku.

Inflacja producencka w strefie Euro pic.twitter.com/buUiNKd9u5 — Emil Ślązak (@Emil_Slazak) February 5, 2022

Polska w grupie prymusów

„Efekty wyższych cen w fabrykach są już regularnie przerzucane na konsumentów. Wstępny odczyt inflacji HICP za styczeń też zaskoczył ekonomistów i po raz pierwszy w historii strefy euro przekroczył poziom 5 proc. rocznie” – pisze bankier.pl.

Co ciekawe, gdy w Irlandii inflacja PPI wyniosła 99,2 proc., na Malcie było to zaledwie 4,1 proc. Różnice między poszczególnymi państwami Europy są więc ogromne.



Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że lepiej od Polski (18,3 proc) radzi sobie zaledwie pięć państw. Są to wspomniana Malta (4,1 proc.), Słowenia (10,6), Czechy (13,2), Słowacja (14,6) i Francja 17,7).



Zobacz także -> „Głupi sukinsyn”. Biden wypalił po pytaniu o inflację [WIDEO]



Znacznie dłuższa jest lista państw, w których sytuacja wygląda dziś o wiele gorzej.



Dla przykładu, inflacja producencka w Austrii wyniosła 21,1 proc., w Niemczech 23,6 proc., we Włoszech 27,8 proc., w Hiszpanii 35,9 proc., a w Belgii 39 proc.

Inflacja producencka w grudniu 2021 r. wg Eurostatu [r/r, %]



����99,2��

����58,9

����42,3

����42,2

����39

����38,6

����35,9

����32,7

����31,4

����30,4

����29,3

����28,1

����27,8

����25,3

����24,8

����23,6

����23

����21,1

����21

����20,9

����20,3

����19,7

����18,3��‍♂️

����17,7

����14,6

����13,2

����10,6

����4,1

����3,9 — Dominik Kuciński (@DominikKucinsk) February 7, 2022