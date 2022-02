Kubacki i Stoch to za mało. Złoto dla Słoweńców

Reprezentacja Polski zajęła szóste miejsce w konkursie olimpijskim drużyn mieszanych na normalnej skoczni w Zhangjiakou. Wygrali Słoweńcy, srebro wywalczyli reprezentanci Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a brąz – Kanadyjczycy.

W drużynie Biało-Czerwonych, co nie jest zaskoczeniem, dobrze spisali się panowie, gorzej panie. Dawid Kubacki, który w niedzielę zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym, w pierwszej serii skoczył 96 metrów, natomiast w drugiej jeszcze się poprawił, lądując za setnym metrem (101 m).



Jeszcze lepiej zaprezentował się Kamil Stoch, który skoczył 99,5 m w pierwszej i aż 102,5 m. w drugiej serii. Niestety zawodniczki nie dostosowały się do poziomu polskich mistrzów. Nicole Konderla nie doleciała nawet do 80. metra (75,5 i 72,5 m), a Kinga Rajda spisała się niewiele lepiej (80,5 i 73,5 m).



Skład złotych Słoweńców stworzyli: Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj i Peter Prevc. W ekipie rosyjskiej wystąpili: Irma Machinia, Danił Sadriejew, Irina Awwakumowa i Jewgienij Klimow. Z kolei brąz dla Kanady wywalczyli: Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate i Mackenzie Boyd-Clowes.



W trakcie konkursu aż pięć zawodniczek zostało zdyskwalifikowanych za niezgodne z przepisami kombinezony, m.in. mistrzowie świata w tej konkurencji Niemcy nie awansowali do finałowej ósemki.