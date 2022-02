Rosyjskie bombowce nad Białorusią. Mogą przenosić broń jądrową [WIDEO]

Dwa rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu zdolne do przenoszenia broni jądrowej patrolowały przestrzeń powietrzną Białorusi w ramach zbliżających się ćwiczeń wojskowych obu krajów – poinformowało w poniedziałek rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Według Ministerstwa Obrony dwa samoloty bombowe Tu-22M3 wróciły do Rosji po czterogodzinnej misji. W czwartek na Białorusi rozpoczną się wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe „związkowa stanowczość”, które mają potrwać do 20 lutego.



Oficjalnie białoruski resort obrony zapewniał, że liczebność uczestników manewrów nie przekroczy tej dopuszczonej przez Dokument Wiedeński OBWE. Wymaga on wcześniejszej notyfikacji i dopuszczenia zewnętrznych obserwatorów przy zaangażowaniu powyżej 13 tys. żołnierzy. Białoruś ma przy tym dwustronne porozumienia np. z Ukrainą i z Polską, że niewymagające powiadomienia ćwiczenia nie powinny przekraczać odpowiednio 5 tys. i 6 tys. żołnierzy.



Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił w minionym tygodniu, że siły rosyjskie rozmieszczenie na Białorusi były „największe od czasów zimnej wojny”. – Rosja wysłała na Białoruś w ostatnich dniach około 30 tys. żołnierzy i nowoczesną broń; jest to największy przerzut wojsk do tego kraju od czasu zakończenia zimnej wojny – powiedział w czwartek Stoltenberg.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało w minionym tygodniu m.in., że „rosyjscy wojskowi rozbili obóz polowy na poligonie brzeskim”. Białoruskie ministerstwo podało natomiast, że na poligonie brzeskim rozpoczęły się ćwiczenia w ramach zgrywania pododdziałów z obu krajów i „zajęć kontrolnych” z udziałem „desantu, wojsk zmechanizowanych, załóg czołgowych, bojowych wozów piechoty, oddziałów artyleryjskich, przeciwpancernych”. „Białoruscy i rosyjscy żołnierze przećwiczą obronę i walkę z nielegalnymi formacjami zbrojnymi” – ogłoszono.

Rosyjski resort podał w czwartek, że na Białoruś trafiły już rakiety S-400 Triumf. Przerzucono m.in. rosyjskie zestawy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S.