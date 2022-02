OMZRiK próbuje się wybielić. Przypominamy fake newsy tej organizacji

„Zgodnie z obietnicami doprowadziliśmy do sprawy sądowej przeciwko Telewizji Polskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył już pierwszy termin rozprawy. W dniu 11 kwietnia 2022 roku rozpocznie się proces” – napisał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W piśmie OMZRiK jako strona pozywająca podany jest Rafał Gaweł skazany prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za oszustwa. Portal tvp.info przypomina tylko kilka fake newsów tej organizacji.

„Stawiamy przed sądem, neonazistów, antysemitów, homofobów, rasistów. Działamy na rzecz tolerancji i równouprawnienia” – chwali się na stronie służącej do zbiórek pieniędzy, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W rzeczywistości jest to organizacja, która pod hasłami walki z ksenofobią i rasizmem zwalcza instytucje i ludzi o poglądach konserwatywnych. Do swoich postów publikowanych w mediach społecznościowych dodaje numer konta, zbierając dzięki temu środki na swoją działalność.



Ośrodek powstał w okolicach 2014 r. za dotację z Fundacji Batorego. Fundatorem jest Rafał Gaweł, którego w styczniu 2019 roku sąd skazał na dwa lata za oszustwa gospodarcze. Gaweł nie chciał jednak czekać na więzienie, tylko uciekł do Norwegii, gdzie przedstawił się jako… osoba prześladowana za poglądy i złożył wniosek o azyl polityczny. Jego organizacja znana jest nie tylko z problemów z prawem jej założyciela, ale również z pomówień, za które OMZRiK musiał tłumaczyć się w sądzie. Przed sądem fundacja obrała oryginalną linię obrony, nie chcąc przyznać się do prowadzenia strony facebookowej, na której pojawiały się zniesławiające wpisy.



Z godnie z obietnicami doprowadziliśmy do sprawy sądowej przeciwko Telewizji Polskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył już pierwszy termin rozprawy.



Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych i jego kłamstwa

21 lipca 2017 r. OMZRiK opublikował nieprawdziwą informację. Ośrodek na Facebooku zamieścił post, w którym - jakby było to współczesne wydarzenie - opisano atak z 2013 r. w Białymstoku, którego ofiarą padła rodzina czeczeńska. Co więcej, wpis o wydarzeniu z Białegostoku opatrzono zdjęciem... z Syrii po bombardowaniu. W oryginalnym poście zdjęcie jest w formie niezablurowanej.

20 stycznia 2018 r. OMZRiK opublikował post zniesławiający mieszkańców Białegostoku, pisząc, że w tym mieście „jest grupa kilku tysięcy osób związanych ze skrajną prawicą, która ciężko pracuje, by zniszczyć wizerunek miasta i przyprawić mu rasistowską i faszystowską gębę”. Jako dowód opublikowano zdjęcia przedstawiające dwa incydenty: zamazania żydowskiej menory symbolem swastyki i słowa „rasizm” na innym muralu – słowem „żyd”.



OMZRiK zasugerował, że stoją za tym organizacje nacjonalistyczne, pisząc, że „obraz miasta od wielu lat psuje grupa faszystów z ONR i ich młodszych kolegów z rasistowskiej Młodzieży Wszechpolskiej’, a wspiera ich „kilku radnych, jeden z wiceprezydentów i kilka znanych osób związanych z lokalnym biznesem i wymiarem sprawiedliwości.”





1 sierpnia 2018 r. OMZRiK opublikował nieprawdziwą informację, jakoby jeden z działaczy nacjonalistych „oddawał hołd” SS-manom, bandytom z dywizji Dirlewangera, którzy dokonali rzezi Woli”. Pomówienie oparte zostało na spreparowanym screenie, fotomontażu.

21 lipca 2019 r. OMZRiK opublikował nieprawdziwą informację, jakoby „księża w Białymstoku podziękowali kibolom, faszystom i nacjonalistom za napady, bicie i znieważanie osób społeczności LGBT”. Do tekstu dołączono szkalujący kapłanów katolickich rysunek ze swastykami.

12 września 2019 r. OMZRiK opublikował nieprawdziwą informację, jakoby radny Dariusz Matecki był „osobą, która popełniła wiele przestępstw”.





źródło: portal tvp.info

Szczeciński sąd przyznał, że nie ma podstaw, by stwierdzić, że zawarte we wpisach informacje są prawdziwe: radny nie był karany, jednak jak powiedział sędzia Bartłomiej Romanowski, nie można stwierdzić, że to fundacja Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zamieściła wskazane wpisy. I to mimo iż profil na Facebooku jest zweryfikowany, czyli autentyczny.10 stycznia 2020 r. dzięki awarii na Facebooku wyszło na jaw, że za prowadzenie strony OMZRiK w tym serwisie ma odpowiadać prezes ośrodka, Konrad Dulkowski, który przed sądem zarzekał się, że z ową stroną nie ma żadnego związku.30 stycznia 2020 r. ofiarą insynuacji OMZRiK padła Karolina Pawłowska, była ekspert Ordo Iuris i dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego. Przypisano jej obelżywe stwierdzenia, a post, mimo upływu czasu – nadal „wisi” na stronie w ramach postu z prośbą o wpłaty.