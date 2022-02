„Wyborcza” liderem… spadku sprzedaży dzienników w Polsce

Sprzedaż dzienników w ostatnich latach regularnie spada. Z zestawienia wynika, że najgorzej radzi sobie „Gazeta Wyborcza”. Jak czytamy, w czwartym kwartale 2021 roku jej wyniki spadły o ponad 13 proc.

„W czwartym kwartale 2021 roku średnie rozpowszechnianie płatne »Faktu« wyniosło 150 562 egzemplarzy” – informuje portal wirtualnemedia.pl. Choć ilościowo jest to najlepszy wynik, oznacza także, iż wobec IV kw. 2020 sprzedaż spadła o 10,09 proc.



Na drugim miejscu znalazł się „Super Express” (89 555 egz.) ze spadkiem rzędu 3,36 proc.



Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła „Gazeta Wyborcza”. Jej średni wynik poszedł w dół o 13,24 proc. do 56 975 egz.



„Średnie rozpowszechnianie płatne razem wszystkich – monitorowanych przez PBC Audyt ZKDP – codziennych gazet w czwartym kwartale ub.r. wyniosło 418 516 egz. Było o 7,47 proc. niższe niż w czwartym kwartale 2020 roku” – podkreślono.



