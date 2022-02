Zbiorowa napaść seksualna w Mediolanie. Nowe informacje o kolejnych zatrzymanych

Policja w Mediolanie aresztowała w poniedziałek dwóch nastolatków, imigrantów z Egiptu, pod zarzutem molestowania młodych kobiet na placu przed tamtejszą katedrą w noc sylwestrową – podały media. Wcześniej do aresztu trafiło kilku innych sprawców zbiorowej napaści seksualnej.

W czasie powitania nowego roku na Piazza del Duomo w stolicy Lombardii kilkudziesięciu nastolatków i młodych mężczyzn molestowało obecne tam kobiety. Wiele z nich złożyło potem doniesienia na policji. Wśród zaatakowanych kobiet były dwie turystki z Niemiec, których zeznania pozwoliły zrekonstruować wydarzenia nocy sylwestrowej.



Na podstawie nagrań z kamer monitoringu zidentyfikowano wielu uczestników napaści; to obywatele Włoch pochodzący z północy Afryki lub imigranci.



Agencja Ansa poinformowała, powołując się na włoską policję i prokuraturę, że zatrzymani w poniedziałek to dwaj Egipcjanie w wieku 16 i 17 lat. Jeden z nich jest we Włoszech od lata zeszłego roku; przypłynął wtedy łodzią na wyspę Lampedusa. Jak zauważono, to jeden z wielu nieletnich migrantów, przybyłych bez opieki dorosłych. Obaj zostali rozpoznani przez 20-letnią Niemkę.



Żaden z nich nie pracuje ani się nie uczy.