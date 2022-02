Nowe zdjęcia satelitarne. Z bazy pod Smoleńskiem zniknęły czołgi

Z dużej bazy armii rosyjskiej w pobliżu Smoleńska zniknęły czołgi. Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że Rosja przyspiesza przerzucanie sprzętu wojskowego pod granice Ukrainy – informuje stacja CNN.

CNN podaje, że uzyskała zdjęcia zrobione przez satelitę, na których widać bazę wojsk rosyjskich w Jelni nieopodal Smoleńska. Wynika z nich, że baza, w której znajdowały się czołgi, artyleria i inne elementy uzbrojenia, została opróżniona, a w ostatnich dniach sprzęt został przeniesiony znacznie bliżej ukraińskiej granicy.



Stacja przypomina, że pod koniec 2021 roku Rosja przeniosła do bazy w Jelni znaczne ilości sprzętu; około 700 czołgów, bojowych wozów piechoty i wyrzutnie rakiet balistycznych.



Ze zdjęć satelitarnych zrobionych 6 lutego wynika, że większość tego sprzętu zniknęła. „Wcześniej przez kilka dni chmury uniemożliwiały fotografowanie tego miejsca. Na zdjęciach widać ślady odjeżdżających pojazdów” – zaznacza stacja.



Stephen Wood z firmy Maxar, zajmującej się dostarczaniem zdjęć satelitarnych, powiedział CNN, że „znaczna część pojazdów (czołgów, artylerii samobieżnej i innych pojazdów wsparcia) opuściła północno-wschodnią część parku maszyn; dodatkowo pojazdy opancerzone opuściły centralną część parku maszyn”.

Courtesy of @capellaspace, @CSBiggers and I took a look at imagery of areas in Western Russia that have recently been under cloud cover. There are some important changes in Russian force compositions and their locations. Firstly, Yelnya is being drawdown. pic.twitter.com/bm1DHGV0yG