„Sytuacja na tyle poważna, że niewiele możemy powiedzieć”. Kuriozalna konferencja NIK

„Atak na niespotykaną skalę”, „kilkaset prób ataku”, „nie możemy zdradzać szczegółów” – tak w skrócie wyglądała konferencja przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. W poniedziałek mieliśmy poznać efekty prac specjalnego zespołu zajmującego się cyberbezpieczeństwem w NIK. Zamiast ustaleń dowiedzieliśmy się jednak, że „trwają analizy”. Czy do rzekomej inwigilacji wykorzystywano system Pegasus? Choć nie przedstawiono ku temu dowodów, usłyszeliśmy, że przedstawiciele Izby „nie są w stanie tego wykluczyć”.

Drugie dno delegacji Banasia na Białoruś Służby sprawdzają kulisy wyjazdu przedstawicieli NIK do Mińska, w którym wziął udział syn prezesa Mariana Banasia – czytamy we wtorkowym wydaniu... zobacz więcej

„Wielkie słowa, szokujące zapowiedzi, zero konkretów” – tak poniedziałkowy briefing podsumowuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn i dodaje, że „konferencja NIK komentuje się sama”.





Kolejna „polityczna histeria”

Konferencja NIK komentuje się sama. Wielkie słowa, szokujące zapowiedzi, zero konkretów. Przedstawiono hipotezy, założenia i scenariusze, których "na tym etapie nie można wykluczyć".



Przypomnę, że w piątek próbowano rozpętać kolejną polityczną histerię.https://t.co/JHGag1aeJP pic.twitter.com/NvlvzxCkTH — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 7, 2022

Konferencja NIK nt. rzekomych ataków Pegasusem

Dowodów nie przedstawiono, ale „wykluczyć nie są w stanie”

#wieszwiecej Polub nas

„Przedstawiono hipotezy, założenia i scenariusze, których »na tym etapie nie można wykluczyć«” – konstatuje rzecznik, oceniając to jako próbę rozpętania kolejnej „politycznej histerii”.Nawiązuje przy tym do doniesień o rzekomej inwigilacji pracowników NIK. W piątek RMF FM podawało, że na urządzenia mobilne należące do pracowników Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzono ponad 6 tys. ataków systemem Pegasus, a zainfekowanych zostało nawet 500 urządzeń.Te rewelacje były podstawą poniedziałkowej konferencji przedstawicieli NIK. Wzięli w niej udział: Radca prezesa NIK Janusz Pawelczyk, rzecznik prasowy NIK Łukasz Pawelski, dyrektor Biura Informatyki NIK Michał Czech i kierownik wydziału bezpieczeństwa NIK Grzegorz Marczak.Radca Pawelczyk ocenił, że „mamy do czynienia z atakiem na niespotykaną skalę w NIK”. Liczby nie były już tego rzędu, o których w piątek donosiło RMF – kierownik działu bezpieczeństwa wspomniał o 700 próbach ataków.Czy wykorzystywany był przy tym system Pegasus? – Nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć – kwitował Marczak.Padło też pytanie, czy inwigilowane były urządzenia, z których korzystał prezes NIK Marian Banaś.

– Z uwagi na dobro prowadzonych czynności nie możemy wykluczyć takich doniesień – odpowiadają przedstawiciele NIK.





NIK: Celem m.in. Jakub Banaś. „Bez szczegółów”

Immunitet Mariana Banasia

źródło: portal tvp.info, PAP

Jednocześnie – nadal bez podania jakichkolwiek dowodów – mediom przekazano, że istnieje „podejrzenie”, iż celem ataku Pegasusem było urządzenie syna prezesa NIK Jakuba Banasia.Z kolei dyrektor biura informatyki NIK podkreślił: „Na tym etapie nie możemy zdradzać szczegółów, trwają analizy, hipotezy potwierdzamy, współpracując z Citizen Lab”.Cała konferencja prasowa NIK:Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś ma usłyszeć zarzuty karne – w ocenie prokuratury i CBA dopuścił się szeregu przestępstw: zatajenia majątku, składania fałszywych oświadczeń majątkowych i posiadania nieudokumentowanych źródeł dochodu.W najbliższych dniach w sprawie uchylenia immunitetu szefa NIK wypowie się Sejm.