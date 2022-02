Ambasador Ukrainy w Berlinie apeluje o broń: Odmówić – to zawieść Ukrainę

– To kwestia pokoju lub wojny. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni do obrony, a odmówić nam jej dzisiaj, to zawieść Ukrainę – mówił ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk w niedzielę wieczorem w programie telewizji ARD „Anne Will”. W 2021 r. niemiecki rząd zatwierdził sprzedaż broni za 9,35 mld euro; najwięcej trafiło do Egiptu.

Melnyk powtórzył apel władz swojego kraju dotyczący dostaw uzbrojenia. – Musimy zdać sobie sprawę, że stoimy w obliczu niebezpieczeństwa wielkiej wojny w środku Europy – powiedział.



– Mamy nadzieję na zmianę myślenia Niemców – podkreślił. Zdaniem ambasadora „Niemcy znajdują się na rozdrożu”. – To kwestia pokoju lub wojny, to kwestia „być albo nie być”. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni, Niemcy mogą ją dostarczyć, a odmówić tego dzisiaj, to dla nas oznacza porzucenie Ukrainy – oświadczył dyplomata.



Niemiecka opinia publiczna i rząd RFN muszą „obudzić się ze snu”, uznać powagę sytuacji i działać – powiedział Melnyk. – Pomóżcie nam zmienić kurs rządu, odłożyć na bok wszystkie partyjno-polityczne interesy i zdać sobie sprawę z powagi chwili – apelował ambasador do niemieckiego społeczeństwa.

Odnosząc się do Rosji i jej prezydenta Melnyk powiedział, że Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powtórzył w niedzielę na krótko przed wyjazdem do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Joem Bidenem, że rząd RFN nie zgadza się na dostawy broni na Ukrainę.

Broń dla Egiptu

Tymczasem w 2021 r. niemiecki rząd zatwierdził; to więcej niż kiedykolwiek wcześniej.Największym odbiorcą był Egipt, który kupił uzbrojenie o wartości 4,34 mld euro. Państwo to jest krytykowane zaKolejnym odbiorcami niemieckiego uzbrojenia były USA, Holandia, Singapur, Australia, Wielka Brytania i Korea Południowa.Pod koniec 2021 r., tuż przed końcem kadencji rząd kanclerz Angeli Merkel i sprawującego wówczas funkcję wicekanclerza, obecnie kierującego niemieckim rządem Olafa Scholza, zatwierdziłJako ówczesny wicekanclerz i obecny szef rządu Scholz jest współodpowiedzialny za tę decyzję – oceniał tygodnik „Die Zeit”. Obok Merkel i sześciu innych ministrów Scholz był członkiem Federalnej Rady Bezpieczeństwa, która zaakceptowała eksport fregat i systemów przeciwlotniczych produkowanych przez koncerny Thyssenkrupp Marine Systems i Diehl Defence.

„Do Egiptu ma trafić 16 systemów obrony przeciwlotniczej i trzy okręty wojenne. Łącznie jest to prawie 5 mld euro. Prezent pożegnalny od starego rządu dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego” – pisał w grudniu w komentarzu dziennikarz telewizji ARD.



Podkreślał, że reżim w Egipcie „depcze prawa człowieka we własnym kraju, bezwzględnie prześladując swoich krytyków, a kraj ma swój udział w wojnach w regionie, w Libii i Jemenie”. Oceniał jednak, że ta transakcja nie jest niespodzianką, ponieważ od lat ponad połowa niemieckiego eksport broni trafia do tzw. państw trzecich, czyli tych, które nie są członkami Unii Europejskiej lub NATO.



Nowy rząd Scholza przewiduje „restrykcyjne podejście do eksportu broni”. Specjalna komisja ma opracować założenia ustawy o kontroli eksportu broni. Rząd chce wprowadzić nowe przepisy przed końcem tego roku.