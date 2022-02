Sympatycy rządu czy opozycji? Większość Polaków wybrała trzecią odpowiedź [SONDAŻ]

Rośnie grupa Polaków nieutożsamiających się z żadną ze stron politycznego sporu – wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W porównaniu z ostatnim badaniem sprzed ponad czterech lat nadal lepiej wypada koalicja rządząca, jednak zdecydowanie najliczniejsza jest „publiczność” – jak pracownia określa osoby, które deklarują, że nie sympatyzują ani z rządzącymi, ani z opozycją.

Pierwsze takie badanie przeprowadzono w maju 2017 r. Wówczas analitycy CBOS pisali, że Polacy dzielą się na „trzy podobnie liczne grupy: sympatyków obozu rządzącego (33 proc.), sympatyków opozycji (30 proc.) oraz grupę, którą umownie nazwaliśmy publicznością (34 proc.)”.





Polityczna „publiczność” w Polsce

Sympatycy wszystkich partii w mniejszości

Źródło: CBOS

Owa „publiczność” to etykieta odnosząca się do danej grupy osób w tym sensie, że nie utożsamia się z żadną ze stron politycznego frontu.„Trudno mówić o jej przytomnej obecności, czyli funkcji bycia świadkiem i obserwatorem, ponieważ częściej są to osoby słabiej zorientowane w polityce, mało się nią interesujące i nieśledzące wydarzeń na scenie politycznej” – podkreślano w badaniu sprzed ponad czterech lat.Najnowszy sondaż, przeprowadzony przez CBOS na początku stycznia 2022 r., pokazuje drastyczną zmianę politycznych sympatii Polaków.W porównaniu z pomiarem z października 2017 r. deklaracje sympatii dla obozu władzy zmniejszyły się o 6 punktów procentowych. Poparcie dla opozycji utrzymało się na tym samym poziomie (w obu pomiarach po 20 proc.), a– to największa grupa, przewyższająca liczebność sympatyków rządu i opozycji razem wziętych.„Nasza” – wskazuje sondażownia.Badanie przeprowadzono od 3 do 13 stycznia w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej 1135-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 46,4 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); 33,1 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI); 20,4 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.