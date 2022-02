Medialny skandal przed wylotem kanclerza Niemiec do Rosji

„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” donosi, że Rosja ma znaczące wpływy w Niemczech i to na najwyższych szczeblach. Władimir Putin i jego przyjaciel, były kanclerz Gerhard Schroeder, zachowują się tak, jakby działali w zmowie. Co więcej, do mediów wypłynęły informacje, że lecący do Moskwy obecny kanclerz Olaf Scholz miał nie zabierać jednego z korespondentów, by nie drażnić Rosjan. Sprawa dotycząca Deutsche Welle wywołała ostrą krytykę pod adresem niemieckiego rządu.

Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się 15 lutego z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Moskwie – poinformował w piątek Kreml. Tematem rozmów będzie Ukraina i żądania Rosji pod adresem Zachodu.



Sprawa budzi emocje wśród dziennikarzy. Przed spotkaniem liderów państw Moskwa odebrała akredytacje przedstawicielom Deutsche Welle. Była to odpowiedź na zakaz nadawania niemieckojęzycznego programu przez państwową rosyjską stację telewizyjną RT (Russia Today).



Jak nieoficjalnie ustalono, aby nie drażnić Rosjan, kanclerz Niemiec miał nie zabierać do Moskwy korespondenta Deutsche Welle. Sprawę opisał również „Tagesspiegel” wskazując, że miejsce w samolocie z Berlina do Rosji jest dla mediów bardzo ważne.



Zobacz także: Scholz w Białym Domu spotka się z Bidenem. „Nie może przybyć z pustymi rękoma”



Sprawa wyszła jednak na jaw i pojawiła się groźba skandalu. W tej sytuacji pracownicy Deutsche Welle w ostatniej chwili mieli więc dostać zaproszenie na lot z kanclerzem do Moskwy. Głos w sprawie zabrał nawet rzecznik rządu. Komentatorzy podkreślali jednak, że nie ma tu mowy o „nieporozumieniu”. Ich zdaniem mamy raczej do czynienia z sytuacją, gdy zagubiony niemiecki rząd „błąka się po świecie kolonialnej polityki Władimira Putina”.



Prezydenta Rosji niemieckie media nazwały nawet ironicznie „nowym carem” i wyśmiały wysłanie Ukrainie, zagrożonej rosyjską inwazją, hełmów.



Michael Brand, odpowiedzialny w Bundestagu za temat praw człowieka, stwierdził wręcz, że niezabranie korespondenta Deutsche Welle byłoby przyzwoleniem na łamanie prawa do wolności prasy. Uznał to za „pogwałceniem norm międzynarodowych” i ocenił, że Olaf Scholz powinien się wstydzić.

.@PanoramaTvp2 | Jak zachowają się ���� Niemcy w przypadku �������������� Rosji na ���� Ukrainę? Pytanie te padają w związku z nadchodzącą certyfikacją i pierwszym przesyłem gazu przez gazociąg #NordStream2.pic.twitter.com/KbfYgQUAeQ — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) February 6, 2022

Rozległe macki Nord Stream 2

#wieszwiecej Polub nas

Tymczasem „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” opisuje, jak znaczące wpływy w Niemczech – i to na najwyższych szczeblach – ma Rosja.Jak czytamy, były kanclerz Gerhard Schroeder jest ważną osobą dla Putina, stoi na czele rad nadzorczych firm gazowych i naftowych Nord Stream, Nord Stream 2 i Rosnieft.„Schroeder jest osobą, stojącą w centrum rosyjskiej sieci wpływów w Niemczech” – podkreśla „FAS” i przypomina, żeNa terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego wychodzą na ląd podmorskie gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Schroeder, Warnig i Sellering pozostają w bliskim kontakcie z aktualną premier tego kraju związkowego Manuelą Schwesig (SPD). „To Sellering uczynił ją swoją następczynią, a ludzie Schroedera są nadal obecni w jej otoczeniu” - zauważa „FAS”.Zobacz także -> Doradca prezydenta USA: Inwazja Rosji na Ukrainę może nastąpić w każdym momencie Jeden z nich,„Gaz dla Europy” jako niemiecka spółka zależna Nord Stream 2 ma obsługiwać odcinek gazociągu bałtyckiego, biegnącego przez niemieckie wody terytorialne. „To miało przekonać władze, że operator linii jest niezależny od spółki-matki, tak jak wymagają tego przepisy w Europie" – dodaje gazeta.

Towarzystwo wzajemnej adoracji

Miliardy dolarów. „Nikt nic nie wiedział”

Lawina postów w obronie Babiarza. „Podwójne standardy” – Skoki wróciły do domu i od razu jest efekt – powiedział po zdobyciu medalu przez Dawida Kubackiego dziennikarz TVP Przemysław Babiarz. To krótkie... zobacz więcej

Warnig, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego Nord Stream 2, z rodziną Putina znał się i przyjaźnił jeszcze przed jego prezydenturą, pomagali sobie nawzajem także prywatnie – przypomina „FAS”.W 2017 roku były premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Sellering otrzymał rosyjski Order Przyjaźni. Obecnie polityk stoi na czele dwóch organizacji, finansowanych przez Nord Stream 2:Zobacz także -> Scholz w Białym Domu spotka się z Bidenem. „Nie może przybyć z pustymi rękoma” Nord Stream 2 jest sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych, festiwali i klubów sportowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Od 2014 roku organizowany jest m.in. festiwalNa imprezie tej pojawia się m.in. Schroeder, bywał na niej także zmarły w 2020 roku minister gospodarki w jego rządzie Wolfgang Clement.

„W 2005 roku, po porażce Schroedera w wyborach parlamentarnych, niemiecki rząd przyznał opiewające na wiele miliardów poręczenie kredytowe na budowę Nord Stream” – przypomina „FAS”. „Gdy po porażce Schroedera okazało się, że dostanie on posadę w NS, pojawiły się zarzuty o korupcję. Clement uratował mu wtedy skórę, zapewniając, że były kanclerz nic nie wiedział o poręczeniu” – pisze gazeta.



Kluczowa dla przepływu rosyjskich pieniędzy jest Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, powołana w 2021 roku. Jej celem jest „wniesienie wkładu w prace nad gazociągiem Nord Stream 2”.







Fundacja poinformowała, że kapitał to 200 tys. euro od władz landu i 20 mln euro od Nord Stream 2. Do zarządu fundacji wszedł m.in. były eurodeputowany CDU Werner Kuhn, który startował w wyborach do europarlament w 2019 roku pod hasłem: „O dobre stosunki handlowe z Rosją! Nadchodzi Nord Stream 2!".



Zobacz także -> Żaryn: Podsycanie napięć polsko-ukraińskich celem rosnącej rosyjskiej propagandy



W zarządzie fundacji znalazła się także Katja Enderlein, dyrektor zarządzającą Kliniki Medigreif Park w Greifswaldzie. Grupa Medigreif należy do jej ojca Dietmara Enderleina, byłego pułkownika z czasów NRD, prawdopodobnie Stasi.



Enderlein, Sellering i Schroeder pozostawili bez odpowiedzi pytania dziennikarzy „FAS” dotyczące rosyjskiej sieci wpływów w Niemczech.