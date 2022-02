Dziennikarka zaskoczona. Sikorski przekonuje, że PO chciała wprowadzić 500 Plus

Europoseł PO Radosław Sikorski przekonywał w Radiu ZET, że partia ta miała wiele pomysłów prospołecznych, ale nie mogła ich realizować przez kryzys ekonomiczny. W czasie wywiadu najbardziej zaskakujące były jednak zapewnienia polityka, że rząd Donalda Tuska rozważał nawet wprowadzenie programu 500 Plus.

W 2014 r., po latach rządów PO–PSL, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt programu 500 Plus.



– Według mojej najlepszej wiedzy nie ma możliwości sfinansowania tego projektu – krytykował Donald Tusk. Zaznaczał, że PiS powinno ujawnić, jak chce zdobyć pieniądze na taki program, bo w budżecie takich środków nie ma.



Po latach, politycy PO wielokrotnie przekonywali, że rzekomo chcieli wprowadzić 500 Plus. Po powrocie do polskiej polityki Tusk mówił nawet, że „Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt, podobny do 500 Plus”.



Zobacz także: Tusk kłamie o 500 Plus: Ewa Kopacz miała już gotowy taki projekt



Teraz w podobnym tonie wypowiedział się Radosław Sikorski. W rozmowie z Radiem ZET stwierdził: „Wszyscy wiemy, dlaczego my nie mogliśmy wprowadzić w rządzie Platformy Obywatelskiej programu 500 Plus. Bo był kryzys finansowy”.

#wieszwiecej Polub nas

Jest nowy sondaż. Fatalne wieści dla Tuska Zdecydowana większość emerytów nie chce, aby Platforma Obywatelska znowu wróciła do władzy – tak wynika z nowego sondażu IBRiS wykonanego dla... zobacz więcej

Sikorski pominął fakt, że teraz również szaleje kryzys finansowy, świat zdominowała epidemia koronawirusa, cała Europa mierzy się z rekordową inflacją, ceny energii na światowych rynkach rosną, a mimo to polski rząd utrzymuje np. 500 Plus, 300 Plus, 12000 Plus, bon turystyczny, trzynastą emeryturę i obniża VAT.

Prowadząca rozmowę dziennikarka zaznaczyła, że głównym problemem PO nie był chyba kryzys, tylko fakt, że pomysłów wprowadzenia 500 Plus w ogóle nie było.



– Były – zapewnił Sikorski, ale stwierdził, że jako Polska „byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu”.



To wywołało konsternację. Dopytywany, kiedy rzekomo padł pomysł wprowadzenia świadczenia na każde dziecko, powiedział, żeby pytać o tę sprawę Michała Boniego - innego polityka PO.



Zobacz także: Nitras o słowach Tuska nt. 500 Plus: Nie wiem, o czym pan mówi



– Rozmawiałam kilka razy z Michałem Bonim. Ani razu nie wspomniał o tym, że były takie pomysły za czasów rządów PO – zaznaczyła dziennikarka.



– Tylko że inflacja, proszę pamiętać, już jest tak wysoka, że to jest dzisiaj już pewnie tylko 300 Plus – odpowiedział Sikorski.

�� @sikorskiradek o tym, że PO też miała pomysł na wprowadzenie 500+: Ale byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET



Więcej tu ⬇️https://t.co/oSE4M13ZfW pic.twitter.com/pFRrFhv1Bu — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) February 7, 2022