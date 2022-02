Skandaliczna publikacja „Rz” po śmierci Rymkiewicza. „Wstydu nie macie”

Jarosław Marek Rymkiewicz, ceniony poeta, dramaturg i eseista, zmarł w czwartek w wieku 86 lat. W poniedziałek w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł nt. artysty, zatytułowany „Jarosław Marek Rymkiewicz: wyraziciel polskich podziałów”. Do skandalicznej publikacji odniosła się posłanka Joanna Lichocka (PiS), autorka książki o Rymkiewiczu. „Wstydu nie macie” – stwierdziła, nie szczędząc słów krytyki pod adresem gazety.

Po śmierci artysty premier Mateusz Morawiecki żegnając Rymkiewicza wskazywał ,że „wielu chciało uwikłać go w politykę”.



„Tak jakby poetę można było zaprząc do polityki. Jeśli wyrażał wprost jakieś poglądy polityczne, to tylko na własnych warunkach. To on dyktował język, którym potem posługiwali się politycy. Nigdy na odwrót. Nie służył żadnej partii, bo jedyną jego partią była Polska” – zaznaczył Morawiecki.





„Rzeczpospolita” o śmierci Rymkiewicza

Lichocka: Szmatławiec z kasą Sorosa

Trudno cywilizowanymi słowami wyrazić to jak ten szmatławiec z udziałem kasy Sorosa żegna Wielkiego Poetę. Wstydu nie macie. https://t.co/2Ybcnovdrz — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) February 7, 2022

Rymkiewicz – życie i twórczość

źródło: portal tvp.info, „Rzeczpospolita”

W poniedziałkowej publikacji dziennik „Rzeczpospolita” na okładce wydania określa jednak Rymkiewicza mianem „wyraziciela polskich podziałów”.Choć poeta zaliczany jest do „najważniejszych postaci polskiej kultury”, to – jak czytamy –„wyrażał i eskalował polityczne podziały”.„Trudno cywilizowanymi słowami wyrazić to, jak ten szmatławiec z udziałem kasy Sorosa żegna Wielkiego Poetę. Wstydu nie macie” – skomentowała artykuł „Rzeczpospolitej” Joanna Lichocka.Posłanka jest autorką biograficznej opowieści, której bohaterem jest Jarosław Marek Rymkiewicz: „Rymkiewicz. Genealogia”, wydanej w 2021 r.Jarosław Marek Rymkiewicz urodził się 13 lipca 1935 r. w Warszawie.Swój pierwszy tomik poezji wydał w 1957 r. W 2003 r. otrzymał Nagrodę Literacką Nike za tom poezji „Zachód słońca w Milanówku”. W 2008 r. jego książka o insurekcji kościuszkowskiej „Wieszanie” została nagrodzona Nagrodą Literacką imienia Józefa Mackiewicza.Rymkiewicz tłumaczył poezję anglojęzyczną i hiszpańskojęzyczną. Znany jest jako dramaturg, tragediopisarz i komediopisarz, napisał także dwie powieści.Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w 2016 r. wyróżnił Rymkiewicza „za całokształt twórczości jako eseistę, dramaturga i autora m.in. tomu Zachód słońca w Milanówku”. W tym też roku pisarz otrzymał Nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego.