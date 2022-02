W pralni drzwi jak do Narnii. A za nimi plantacja marihuany [WIDEO]

Śląscy policjanci zlikwidowali dwie plantacje konopi indyjskich, prowadzone w pralni chemicznej.Prowadziły do niej ukryte przejścia, za którymi było 220 roślin, sprzęt do ich uprawy i 3 kg gotowej marihuany.

Kryminalni odkryli narkotyki podczas zatrzymywania mężczyzn podejrzanych o czerpanie zysków z prostytucji. Zarzuty w tej sprawie usłyszały trzy osoby, wszystkie zostały już aresztowane – podała śląska policja i Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, która nadzoruje postępowanie.





Od prostytucji do narkotyków

Sekretne przejście w metalowej szafie. Drugie – za drewnianą

#wieszwiecej Polub nas

„Mata” usłyszał zarzut posiadania narkotyków 24-latek oraz 21-latek usłyszeli w piątek zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu –... zobacz więcej

Na trop plantacji konopi, prowadzonych w pralni chemicznej, wpadli policjanci z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej podczas realizacji sprawy związanej z prostytucją. W ramach śledztwa zatrzymali 31-letniego mieszkańca Raciborza i 27-latka z powiatu wodzisławskiego, podejrzanych o czerpanie korzyści majątkowych z tego procederu.W związku z ich zatrzymaniem śledczy przeszukali ich mieszkania, a także inne miejsca. Weszli m.in. doNa początku przeszukania nic nie wskazywało na to, że są tam nielegalne plantacje. Również zapach nie zdradzał prawdziwego przeznaczenia budynku.– W lokalu, oprócz typowego wyposażenia pralni, policjanci znaleźli metalową szafę, a w jej wnętrzu ukryte przejście do pokoju, w którym. Przeszukując pomieszczenia pralni, policjanci trafili na kolejne zamaskowane przejścia prowadzące do innego pokoju, w którym w namiocie termoizolacyjnym była. Żeby trafić to tego pomieszczenia policjanci musieli odsunąć od ściany starą drewnianą szafę, oderwać przyklejone do ścian wygłuszające gąbki, a także przeciąć będące za nimi warstwy folii termoizolacyjnej – opisywał rzecznik Prokuratury Okręgowej Sosnowcu Waldemar Łubniewski.Uprawy były w specjalnych namiotach; posadzono łącznie 220 krzewów. Był tam także sprzęt do uprawy roślin – lampy grzewcze, wentylatory i nawilżacze.

Policjanci znaleźli też blisko 3 kg gotowego suszu marihuany. Pomieszczenia były wygłuszone, aby żadne odgłosy nie były słyszalne w pralni chemicznej ani poza budynkiem oraz wyposażone w wydajne filtry, które pochłaniały zapach wydzielany przez rośliny – opisała policja.



Do sprawy zatrzymano również trzeciego podejrzanego – 29-letniego mieszkańca Raciborza. Śledczy ustalili, że narkobiznes prowadzony był od grudnia 2020 r.





Grozi im nawet 12 lat więzienia

źródło: Policja, PAP, portal tvp.info

Jak przekazał prok. Łubniewski, podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z cudzego nierządu, uprawy znacznych ilości ziela konopi innych niż włókniste, a także wytwarzania z niego środków odurzających w postaci marihuany.Przestępstwo wytwarzania znacznych ilości narkotyków zagrożone jest karą grzywny i karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. „Przestępstwa te zagrożone są karą do 12 lat więzienia. Jednak z uwagi na fakt, że podejrzani działali w zorganizowanej grupie przestępczej, kara może być wyższa” – dodali policjanci.Prokuratura skierowała do sądu wnioski o aresztowanie całej trójki, uzasadniając to obawą matactwa i grożącą podejrzanym surową karą.