MZ skróci okres izolacji po zakażeniu. „Dla wszystkich”

Okres izolacji po zakażeniu koronawirusem zostanie skrócony dla wszystkich obywateli – poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że w środę na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski przekaże szczegóły.

W poniedziałek 7 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie epidemicznym o 24 404 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, z czego zdecydowana większość stanowi zarażenie wariantem Omikron. Poprzedniej doby zmarło 10 pacjentów z COVID-19.



Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w poniedziałek lub wtorek zapadną decyzje dotyczące skrócenia okresu izolacji dla wszystkich osób. Wyjaśnił, że w środę odbędzie się konferencja prasowa ministra Adama Niedzielskiego, na której poinformuje on o zmianach w tym zakresie.



– Mówimy tu nie tylko o tym skróceniu izolacji dotyczącym medyków czy służb mundurowych. Chcielibyśmy w środę ogłosić skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju – mówił.



Andrusiewicz wskazał, że wiąże się to z krótszym okresem, „kiedy aktywnie zarażamy”, i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach. – Te decyzje powinny jutro zapaść na sztabach kryzysowych – wskazał.



Dopytywany o to, czy są także plany skrócenia kwarantanny, Andrusiewicz zaprzeczył. – Na dziś nie mowy o likwidacji kwarantanny. Pozostaje on stały; nie wykluczamy, że to się zmieni – zastrzegł.

Izolacja domowa to odosobnienie osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem. Izolacja domowa trwa 10 dni. Przy czym lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia.Jeśli zakażona osoba wykonuje zawód medyczny, jest żołnierzem lub funkcjonariuszem od 2 lutego izolacja dla tej osoby trwa: 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2). lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).