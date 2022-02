Producent lodów staje w obronie Rosji. Wcześniej nie chciał Polski w NATO

Amerykański producent lodów Ben & Jerry's zaapelował do prezydenta USA, by ten nie wysyłał żołnierzy do Europy Wschodniej. „To działanie na korzyść agresora, czyli Kremla” – skomentował działanie firmy Stanisław Żaryn, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Z kolei korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie przypomniał, że właściciel Ben & Jerry’s już w 1998 r. głośno sprzeciwiał się przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO, a nawet wykupił nietypową reklamę w „The New York Times”.

Korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski napisał na Twitterze, że gdy Polska ubiegała się o członkostwo w NATO, właściciel firmy Ben & Jerry’s Ben Cohen wraz z grupą biznesmenów wykupił całostronicową reklamę w „The New York Times”.



Głównym hasłem artykułu było „Say »No« to NATO expansion” (tłum. ang. „Powiedz »nie” ekspansji NATO”.



Zobacz także: Doradca prezydenta USA: Inwazja Rosji na Ukrainę może nastąpić w każdym momencie



Ironizowano, że rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego do granic Rosji na pewno przekona Moskwę o „pokojowych zamiarach” Waszyngtonu. „Wyjaśnimy, że Rosjanie powinni czuć się pewniej wiedząc, że Polska, Węgry i Czechy są w sojuszu wojskowym ze Stanami Zjednoczonymi” – pisano wówczas w „The New York Times”.



„To takie samo poczucie pokoju i bezpieczeństwa, jakie mieliby Amerykanie, gdyby Rosja była w sojuszu wojskowym z Kanadą i Meksykiem, uzbrojonymi po zęby, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych” – alarmował m.in. właściciel firmy Ben & Jerry’s. „Wtedy wszyscy spalibyśmy lepiej, prawda?” – ironizowano.



Apelowano przy tym do Amerykanów, by nie zgadzali się na poszerzanie NATO i aby pisali w tej sprawie do reprezentujących ich senatorów.

Ben Cohen, właściciel firmy Ben & Jerry’s, w 1998 głośno sprzeciwiał się przyjęciu Polski, Czech i Węgier do NATO. Wraz z grupą biznesmenów wykupił wówczas całostronicową reklamę w @nytimes z hasłem „Say ‚No’ to NATO expansion”. pic.twitter.com/I6UE42yZdS — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) February 6, 2022

Zaskakująca reakcja Ben & Jerry’s

You cannot simultaneously prevent and prepare for war. ⁰⁰We call on President Biden to de-escalate tensions and work for peace rather than prepare for war. ⁰⁰Sending thousands more US troops to Europe in response to Russia’s threats against Ukraine only fans the flame of war. — Ben & Jerry's (@benandjerrys) February 4, 2022

Lawina postów w obronie Babiarza. „Podwójne standardy” – Skoki wróciły do domu i od razu jest efekt – powiedział po zdobyciu medalu przez Dawida Kubackiego dziennikarz TVP Przemysław Babiarz. To krótkie... zobacz więcej

Zdziwienie wielu osób i falę komentarzy wywołał wpis, jaki w ostatnich dniach pojawił się na profilu amerykańskiego producenta lodów.Czytamy w nim: „Nie można jednocześnie zapobiec wojnie i się do niej przygotowywać. Apelujemy do prezydenta Bidena, by dążył do deeskalacji napięć i pracował na rzecz pokoju, a nie przygotowywał się do wojny.Zobacz także: Scholz w Białym Domu spotka się z Bidenem. „Nie może przybyć z pustymi rękoma” Była to reakcja producenta lodów na informacje ws. wydarzeń w Europie. Rosja straszy bowiem świat wojną i zbiera przy granicy z Ukrainą setki tysięcy żołnierzy.Prezydent USA Joe Biden poinformował więc o wysłaniu m.in. do Rumunii i Polski dodatkowych oddziałów wojskowych. Do naszego kraju ma przybyć 1,7 tys. amerykańskich żołnierzy.

Żaryn: Wstydźcie się!

To działanie na korzyść agresora - Kremla - i próba przerzucenia na Zachód odpowiedzialności za agresję Rosji.



2/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 6, 2022

źródło: Portal tvp.info

Mieszanie się firmy spożywczej w spory geopolityczne dla wielu osób było zaskoczeniem.Na wpis Ben & Jerry’s zareagował m.in. Stanisław Żaryn:Teraz wywiera presję militarną na Ukrainę i prawdopodobnie szykuje się do kolejnej inwazji. Takimi oświadczeniami pomagacie Rosji rozmywać odpowiedzialność za agresję. Wstydźcie się!”Zobacz także: Żaryn: Podsycanie napięć polsko-ukraińskich celem rosnącej rosyjskiej propagandy Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych stwierdził, że „w obliczu narastającej presji militarnej na Ukrainę (a być może w przededniu kolejnej fazy wojny Rosji przeciwko Ukrainie) i przy stosowaniu przez Rosję agresji hybrydowej przeciwko NATO, na Zachodzie pojawiają się tak szkodliwe apele”, jak wpis firmy Ben & Jerry’s.- i próba przerzucenia na Zachód odpowiedzialności za agresję Rosji” – dodał Stanisław Żaryn.