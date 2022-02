Wreszcie dobre informacje ws. COVID-19 w Polsce. Chodzi o szczyt piątej fali

„Szósty dzień spadków liczby zakażeń tydzień do tygodnia” – napisał w sieci szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Zaznaczył, że wskazują na to również najnowsze, poranne wyniki z poniedziałku.

Od początku tego roku liczba zakażeń koronawirusem w Polsce niepokojąco rosła. Ministerstwo zdrowia informowało o nawet 50 tys. zakażeń dziennie, a przewidywania ekspertów były jeszcze gorsze.



Nawet 130 tys. zakażeń dziennie i 2 mln osób na kwarantannie i to już w połowie lutego – taki scenariusz przedstawiali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, badający modele rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z kolei naukowcy z MOCOS (Modeling Coronavirus Spread) mówili o 120 tys. zachorowań na dobę i oceniali, że szczyt piątej fali w Polsce nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia lutego.



Tymczasem jak przekazał sekretarz stanu w KPRM Norbert Maliszewski, poniedziałek to szósty dzień spadków liczby zakażeń tydzień do tygodnia.



„Szczyt piątej fali wcześniej niż prognozowano. Wyniki poranne (z poniedziałku, nie z niedzieli) też w tym kierunku” – zaznaczył.



Jak podkreślił, trzeba jednak obserwować liczbę hospitalizacji: „Liczbę osób pod respiratorem - tu zwłaszcza wyróżnia się dużo niższa dynamika niż dla Delty” – napisał. To może napawać optymizmem, gdyż Omikron wiąże się z szybkim przyrostem zakażeń, ale niższymi wzrostami hospitalizacji.



Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował już, że w tym tygodniu podejmie decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19. Szpitalne łóżka będą więc znów służyły do leczenia innych chorób.

6 dzień spadków liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Szczyt 5 fali wcześniej niż prognozowano.

Wyniki poranne (z pon, nie z niedz) też w tym kierunku.

