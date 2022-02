Platforma nie ma programu? Założyciel PO mówi o „tłustych kotach”

Andrzej Olechowski był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. Dziś zapewnia, że dalej głosuje na PO, ale nie można w pełni odrzucić stwierdzenia, że jest to formacja „tłustych kotów” i bez programu politycznego. – Podam taki przykład, bardzo prosty. Ewidentnie potrzebna jest Polsce wizja innego systemu ochrony zdrowia po doświadczeniach pandemii. Trudno sobie wyobrazić, żeby z taką wizją wyszedł pan Arłukowicz – stwierdził.

Andrzej Olechowski w rozmowie z „Faktem” ocenił, że Donald Tusk jako lider Platformy nie ma żadnej poważnej konkurencji. Szef PO zasiadał na wysokich stanowiskach i ma zapewnioną bardzo dobrą emeryturę, więc prestiżowe funkcje nie są już dla niego priorytetem.



Jeden z założycieli Platformy odniósł się również do opinii, że formacja Tuska jest jednak partią „tłustych kotów”.



– Po części tak. Widać zresztą trudności, na jakie napotyka ta partia – stwierdził. Przyznał, że na przykład Bartosz Arłukowicz był już ministrem zdrowia i wszyscy Polacy wiedzą, „co realizował”.



– Dlaczego teraz miałby realizować coś innego? Ludzie, którzy byli ministrami, taka jest natura człowieka, przeważnie uważają, że to, co robili, było dobre i chcieliby do tego wrócić. Ale gdyby było dobre, to PiS nie wygrałby wyborów – zaznaczył.

Czy PO ma program? „To idzie jak po grudzie”

Andrzej Olechowski stwierdził w rozmowie z dziennikiem, że obecnie w roli liderów opozycji anty-PiS widziałby Donalda Tuska, Szymona Hołownię i Włodzimierza Kosiniaka-Kamysza.



Nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie, czy Platforma wyciągnęła wnioski z porażek z partią Jarosława Kaczyńskiego. Ocenił również, że ciężko stwierdzić, czy PO ma wizję Polski.



– O to proszę mnie zapytać po tym, jak Platforma ostatecznie pokaże swój program, jakiś swój manifest wyborczy – zaznaczył przyznając, że formacja Donalda Tuska wciąż nie ma programu.



– Na razie z powodu tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o „tłustych kotach”, to idzie często jak po grudzie. Zapewne ci „byli” bronią byłej polityki, część rzeczy może nie być rozpoznawana prawidłowo z powodów ideowych, że „myślimy inaczej" i „to nie jest ważne", częściowo może się to brać z bałaganu organizacyjnego. Od ładnych paru lat problemem PO jest nieumiejętność sformułowania inspirującego i angażującego wyborców programu – powiedział.