Prezydent Andrzej Duda w drodze do Brukseli; napięty harmonogram

„Prezydent Andrzej Duda już po powrocie z Pekinu i w drodze do Brukseli na spotkania z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem i z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. W sytuacji zagrożenia ze wschodu Zachód musi zachować jedność. Prezydent Andrzej Duda zrelacjonuje również swoje rozmowy w Pekinie i Tbilisi” – napisała Kumoch w poniedziałek rano na Twitterze.



Zgodnie z harmonogramem wizyty w Brukseli prezydent Duda o godz. 11 spotka się w siedzibie KE z Ursulą von der Leyen, a o godz. 13 będzie rozmawiał z Charles'em Michelem. Na godz. 13.50 zaplanowano wypowiedź Andrzeja Dudy dla mediów.



O godz. 15.15 prezydent spotka się z Jensem Stoltenbergiem, po rozmowie o godz. 15.45 w kwaterze głównej NATO przewidziane jest spotkanie Dudy i Stoltenberga z mediami.





Czego będą dotyczyły rozmowy

Poniedziałkowe rozmowy prezydenta będą dotyczyły– powiedział szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot.Rozmowy w Brukseli poprzedzą zaplanowane na wtorek spotkanie Andrzeja Dudyz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Andrzej Duda od piątku do niedzieli przebywał z wizytą w Chinach, gdzie wziął udział w otwarciu zimowych igrzysk olimpijskich rozmawiał też m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, prezydentami Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem, Kirgistanu Sadyrem Dżaparowem i Uzbekistanu Shavkatem Mirziyoyevem.



Głównymi tematami rozmów było bezpieczeństwo w regionie i sytuacja wokół Ukrainy. Prezydent RP w Pekinie spotkał się także z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.





Czego chce Rosja

W miniony czwartek w drodze do Chingdzie rozmawiał z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Rozmowa dotyczyła Ukrainy i rosyjskiej polityki agresji w regionie.Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu.W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice.Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji