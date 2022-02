Scholz w Białym Domu spotka się z Bidenem. „Nie może przybyć z pustymi rękoma”

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w poniedziałek spotka się z prezydentem USA Joem Bidenem. To pierwsza wizyta szefa niemieckiego rządu po objęciu urzędu. Głównym tematem rozmów ma być konflikt rosyjsko-ukraiński. Prasa w Niemczech nie ma wątpliwości, że od wizyty w Waszyngtonie zależy dalsze zaufanie wobec Scholza, nadszarpnięte banalizowaniem i powściągliwością wobec możliwego konfliktu na wschodzie. Eksperci przestrzegają, że na spotkanie z Bidenem nie może przybyć „z pustymi rękoma”, a internauci komentują: „znajduje się w trybie milczenia”.

W niedzielę w rozmowie z ARD Olaf Scholz powiedział, że Niemcy są gotowe wysłać dodatkowe wojska do krajów bałtyckich w obliczu ewentualnej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zastrzegł jednak, że nadal odrzuca możliwość dostaw broni na Ukrainę.





„Rozwiać wątpliwości”. Scholz w USA

Ta zdecydowana postawa wobec apeli Kijowa o wsparcie militarne podsyca rozbieżności w postawie między Niemcami a państwami NATO i jest jedną z kluczowych niejasności przed wizytą kanclerza Niemiec w Białym Domu.W poniedziałek Olaf Scholz spotka się z Joem Bidenem. „Musi on przede wszystkim rozwiać w Waszyngtonie wszelkie wątpliwości co do wiarygodności Niemiec jako sojusznika. Szczególnie w sprawie gazociągu Nord Stream 2 ze strony rządu federalnego płynęły ostatnio sprzeczne sygnały” – komentuje dziennik „Handelsblatt”.Jak zauważa Deutsche Welle, inauguracyjna wizyta w USA – mimo wyraźnych rozbieżności – może doprowadzić do wspólnego stanowiska w niektórych sprawach. Internauci surowo oceniają jednak postawę kanclerza.„Ktoś musi powiedzieć Scholzowi, że znajduje się w trybie wyciszenia” – napisał jeden z internautów.

Jak czytamy, sojusznicy Niemiec w NATO i polityczni przeciwnicy Scholza w kraju są sfrustrowani brakiem gotowości Niemiec, by dostarczyć Ukrainie broń i inny sprzęt wojskowy.





Publicysta tygodnika „Der Spiegel” stawia przy tym pytanie, „czy Niemcy chcą być jeszcze bohaterami”. Odpowiedź jest – jego zdaniem – negatywna.. I choć zauważa, że Niemcy na tym polu odpuściły, problem pojawia się, gdy do heroicznej postawy aspiruje Władimir Putin, którego trzeba powstrzymać.. Jej zdaniem kanclerz zamiast milczeć, „jak to ma w zwyczaju, musi przybyć do Waszyngtonu z jednoznacznym przesłaniem, dlaczego w kryzysie ukraińskim Niemcy stoją po stronie swych zachodnich sojuszników”.