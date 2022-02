Lawina postów w obronie Babiarza. „Podwójne standardy”

– Skoki wróciły do domu i od razu jest efekt – powiedział po zdobyciu medalu przez Dawida Kubackiego dziennikarz TVP Przemysław Babiarz. To krótkie zdanie zdenerwowało nie tylko pracowników TVN, ale również polityków opozycji. „Pan Przemysław Babiarz. Klasa sama w sobie, piękna polszczyzna, wielka wiedza sportowa, profesjonalista i po prostu porządny facet” – komentują internauci. Oceniają, że lewicowo-liberalne redakcja dopuszczają żarty z TVP, ale ze stacji TVN zażartować nie wolno. „To podwójne standardy" – piszą.

Obecny sezon skoków narciarskich, gdy zniknęły one częściowo z anten TVP, jest dla Polaków najgorszym w ostatnich latach. Kibice w kraju i widzowie Telewizji Polskiej przyzwyczaili się do wielkich sukcesów, tymczasem odkąd skakanie przeniosło się częściowo do zagranicznego nadawcy, wyniki są dużo gorsze.



Gdy Dawid Kubacki zdobył więc na olimpiadzie brązowy medal (a zawody relacjonowała TVP), komentator Przemysław Babiarz zażartował: „Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt”.



„I tyle ze »sportowej« klasy. Panie Babiarz” – skrytykowała komentatora Anna Kwaśny z TVN. „Żenujący żart” – oburzył się również Michał Danielewski z oko.press. Przedstawiciele redakcji, które regularnie atakują Telewizję Polską, tym razem byli wyjątkowo poważni.



Mocnych opinii nie brakowało również wśród polityków opozycji. „Panie Babiarz, na szczęście sukcesy i porażki naszych sportowców nie zależą od podmiotu transmitującego zawody. Na szczęście dla TVP” – krytykował Marek Belka, wieloletni działacz PZPR, były premier, a obecnie europoseł Koalicji Europejskiej.

Zdaniem użytkowników sieci robienie z żartu Przemysława Babiarza afery to dowód na „zero dystansu i poczucia humoru”.



Podkreślają, że lewicowo-liberalne redakcje dopuszczają żarty z TVP. Co więcej, sami pracownicy tych mediów często wprost atakują Telewizję Polską. Tymczasem prosty żart w drugą stronę mocno ich oburzył. „To podwójne standardy” – komentują.



„Nie jestem wielkim fanem skoków, ale ustalmy fakty, Przemek Babiarz po prostu ma rację” – stwierdził Marcin Wikło z „Sieci”.



Podwójne standardy:

- Babiarz żartuje z konkurencji: "Wstyd!", "Wazeliniarz!"

- Błachut żartuje z Sylwestra Marzeń: "W punkt!", "Zabawne!"

- Majewski w TVP: "Co on ma wspólnego ze skokami?!"

Pan Przemysław Babiarz.

Klasa sama w sobie, piękna polszczyzna, wielka wiedza sportowa, profesjonalista i po prostu porządny facet.



TVN o TVP: reżimowa telewizja, szczujnia, funkcjonariusze.

Lemingi: OK ��

Red. Babiarz o TVN: "Skoki wróciły do domu i od razu jest efekt".

Z kolei poseł PiS Kazimierz Smoliński zaproponował, by odłożyć na bok emocje i przyjrzeć się faktom.„Spójrzmy na fakty - w TVN kilkanaście konkursów skoków i nawet nie zbliżyliśmy się do podium, a w TVP drugi konkurs i już medal" – napisał.„Panie Babiarz, jak Pan mnie zaimponował w tej chwili" – czytamy.„Klasa sama w sobie, piękna polszczyzna, wielka wiedza sportowa" – oceniają internauci.Zdaniem użytkowników sieci w tym przypadku „podwójne standardy" były szczególnie widoczne.„Jak tak patrzę na reakcje po wypowiedzi red. Babiarza, to myślę sobie, że polski twitter nie ma luzu..." – ocenił wicemarszałek Sejmu Matek Pęk (PiS).„Ktoś z oburzonych może mi wytłumaczyć pretensje do Pana Babiarza?" – zapytał Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM.„Jest dziennikarzem TVP, więc chciałbym, aby jak najwięcej ważnych zawodów miał jego pracodawca. Żartować nie można? Okazać emocji po sukcesie Polaka nie wolno?– napisał.„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!" – stwierdził nawiązując do słów Babiarza dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski.„Sami Państwo widzieli, co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej, natychmiast przyszły też sukcesy Polaków" – dodał Jacek Kurski, prezes TVP.Poza trzecim Kubackim szóste miejsce w Pekinie zajął Kamil Stoch, na 21. pozycji uplasował się Piotr Żyła, a 26. był Stefan Hula.