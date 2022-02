USA zmieniają „niepokojący” kurs ws. Rosji. Europoseł pyta: Co z NS2?

Amerykańscy żołnierze wzmocnią wschodnią flankę NATO w odpowiedzi na działania Rosji przy granicach Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii. – USA dokonują zmiany wcześniejszego, niepokojącego kursu. Pytanie, jak wystarczająco testem będzie rozstrzygnięcie sprawy gazociągu Nord Stream 2 i wymuszenie na Niemcach zatrzymania tego projektu – komentował w programie „#Jedziemy” w TVP Info europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Zdaniem polityka sankcje wobec Kremla powinny być zastosowane przed kolejną (po Krymie) inwazją na Ukrainie, a nie po niej. – Mogą być wówczas dotkliwe, ale nie odwrócą stanu rzeczy; teraz mogłyby – stwierdził.

#wieszwiecej Polub nas