Coraz cieplej, ale tylko do pewnego momentu. Przed nami kolejne załamanie pogody

Zima nie minęła, a silne przymrozki wrócą jeszcze w tym tygodniu – zapowiadają synoptycy IMGW. Wcześniej jednak – aż do czwartku – każdym dniem będzie robiło się coraz cieplej, niestety nie zabraknie też opadów i porywistego wiatru. Różnica temperatur przekroczy w drugim tygodniu lutego 20 st.

W poniedziałek 7 lutego eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują umiarkowane, a okresami duże zachmurzenie, z przelotnym deszczem lub deszczem ze śniegiem; na południu również ze śniegiem. Lokalnie może też zagrzmieć.





Pogodowa mapa Polski – poniedziałek 7.02.2022

Źródło: IMGW-PIB

Najcieplej w połowie tygodnia

Źródło: IMGW-PIB

Na Pogórzu Karpackim opady śniegu będą nieco silniejsze i lokalnie spadnie tam do 10 cm świeżego śniegu. Od zera na wschodzie i w górach do 5-7 st. na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, chwilami też porywisty. Na Pogórzu Karpackim i w górach zamiecie i zawieje śnieżne.zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, ze śniegiem przechodzącym w deszcz. Jedynie w KarpatachNajcieplej będzie na zachodzie: około 8 st., najchłodniej na wschodzie i w górach, około 1 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach osiągać może do 75 km/h.. Niestety będzie padał też deszcz, głównie na północy kraju; najwięcej słońca prognozowane jest na czwartek w województwach południowych. W środę temperatura maksymalna na zachodzie kraju wyniesie 10 st.W czwartek może być jeszcze cieplej: na Dolnym Śląsku nawet 11 kresek powyżej zera.Temperatura odczuwalna będzie niższa, gdyż w dalszym ciągu wiał będzie umiarkowany i porywisty wiatr.

Od piątku spodziewamy się ochłodzenia, a przelotny deszcz zastępować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nocami ponownie temperatura minimalna poniżej zera, w nocy z czwartku na piątek najchłodniej będzie na obszarach podgórskich oraz północnym wschodzie, od –2 do 0 sti.



W piątek od 2 st. na północy do 5. W dalszym ciągu wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny i tam w porywach osiągać może do 65 km/h.





Weekend pełny słońca i blisko 15 stopni mrozu

źródło: portal tvp.info, IMGW

W weekend w całym kraju dużo słońca – najwięcej na południu, a słabe opady śniegu tylko w województwach północnych. Noce mroźne, szczególnie na południu kraju, gdzie w ranem w niedzielę temperatura minimalna spadnie do –8 st., a w kotlinach górskich nie wykluczony jest silny mróz do około –14 st.Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od –4 do –1. W dzień od 1 do 5 st. Wiatr powinien osłabnąć, nieco silniejsze porywy, do 50 km/h, możliwe są tylko na północy.