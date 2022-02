Jest nowy sondaż. Fatalne wieści dla Tuska

Zdecydowana większość emerytów nie chce, aby Platforma Obywatelska znowu wróciła do władzy – tak wynika z nowego sondażu IBRiS wykonanego dla „Super Expressu”. – Większość polskich seniorów to ubodzy emeryci, których świadczenie nie przekracza 2500 zł. Ostatni ruch PiS, czyli Polski Ład, jest ukłonem wobec właśnie tych osób i on okazał się strzałem w dziesiątkę – komentuje wyniki badania politolog Kazimierz Kik.

Z ostatnich kilku badań preferencji politycznych Polaków wynikało, że partia rządząca traci poparcie, zaś odbudowuje je Koalicja Obywatelska. Jak pokazuje nowy sondaż dla „SE”, mimo to partia Jarosława Kaczyńskiego ma gros wyborców, którzy stoją za nią murem – to emeryci.





Sondaż. Emeryci nie chcą powrotu Tuska

Respondentom w sondażu IBRiS zadano pytanie, czy chcieliby, by do władzy wróciła Platforma Obywatelska, kierowana obecnie przez byłego premiera Donalda Tuska. Wyniki jasno pokazały, co polscy seniorzy sądzą o rządach PO-PSL.Zdecydowana większość badanych –– nie chce powrotu rządów Platformy. Przeciwnego zdania jest 27 proc. seniorów. Zdania na ten temat nie miało 6,9 proc.

Wyniki sondażu skomentował w rozmowie z gazetą politolog Kazimierz Kik. „Ten wynik był do przewidzenia, a można się było spodziewać jeszcze większego grona przeciwników PO wśród najstarszych Polaków” – ocenia.



I dodaje, że „większość polskich seniorów to ubodzy emeryci, których świadczenie nie przekracza 2500 zł”.



„Ostatni ruch PiS, czyli Polski Ład, jest ukłonem wobec właśnie tych osób i on okazał się strzałem w dziesiątkę. PiS ustawiło swoje działania na zdobycie głosów emerytów i to się udało. Z kolei PO jest popierana przez bardziej zamożną i młodszą część społeczeństwa” komentuje.



Sondaż IBRiS został przeprowadzony 26 stycznia na grupie 1000 emerytów.



Jedna z głównych zmian, jakie niesie ze sobą podatkowa rewolucja w ramach Polskiego Ładu, to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Dzięki temu zdecydowana większość seniorów od 1 stycznia 2022 r. może liczyć na wyższe świadczenia – i to jeszcze przed tegoroczną waloryzacją, którą odczują najwcześniej w kwietniu.