Biden o oczekiwaniach Putina. Prezydent USA zaciska pięść [WIDEO]

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin oczekuje rzeczy, których nie może dostać. Pytany przez dziennikarzy przed Białym Domem o przesłanie do amerykańskich żołnierzy wysłanych do Europy, Biden odwrócił się i wykonał zaciśniętą pięścią gest wyrażający wsparcie.

Po weekendzie spędzonym w swoim domu w Delaware Joe Biden wrócił do Waszyngtonu helikopterem Marine One. Zanim wszedł do Białego Domu, rozmawiał chwilę z dziennikarzami.



Zapytany o to, czy niepokoi go coraz bliższy sojusz Chin i Rosji, Biden stwierdził, że nie ma w tym nic nowego.





Więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce?

Po powrocie z weekendu w Delaware Joe Biden odpowiada na nasze pytania. Mówi, że:

- nie ma nic nowego w bliskich relacjach Putin-Xi,

- nie będzie spekulować w w sprawie wysłania jeszcze większej liczby wojsk do Polski/NATO,

Putin oczekuje „rzeczy, których nie może dostać".

źródło: IAR, portal tvp.info

Korespondent Polskiego Radia zapytał prezydenta USA o to, czy jest gotów wysłać jeszcze więcej wojsk do Polski i innych krajów NATO, jeśli prezydent Putin nie doprowadzi do eskalacji konfliktu wokół Ukrainy.– Nie chcę spekulować na ten temat – odpowiedział. Zapytany, jakie czynniki jego zdaniem będą kluczowe dla Putina przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej inwazji na Ukrainę, Joe Biden powiedział, że są to „rzeczy, których nie może dostać”.W niedzielę przed godz. 14 na płycie podrzeszowskiego lotniska w Jasionce wylądował amerykański samolot Boeing C-17 Globemaster III, którym do Polski z bazy lotniczej Dover w stanie Delaware przyleciała grupa żołnierzy z 82. dywizji.W minioną środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.