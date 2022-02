W południe zbierze się kierownictwo PiS. Tematem m.in. zmiany w rządzie

W poniedziałek w południe zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które ma podjąć decyzje dotyczące zmian w rządzie. Według nieoficjalnych doniesień stanowisko miałby stracić minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedawnym wywiadzie, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu „na poziomie politycznym, półpolitycznym – niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam być może zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.



Jak wynika z informacji z PiS, decyzje dotyczące zmian w rządzie będą podejmowane na poniedziałkowym posiedzeniu kierownictwa PiS.



Według dotychczasowych nieoficjalnych informacji za chaos wokół Polskiego Ładu stanowiska stracić mają minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski. Nie ma decyzji, kto miałby zostać nowym szefem resortu finansów. Jak przekazało źródło w PiS, ofertę miał otrzymać Piotr Nowak, obecny szef ministerstwa rozwoju, ale jeszcze nie powiedział „tak”.





Będzie nowy minister finansów?

źródło: pap

W mediach pojawiła się też informacja, że nowym szefem MF mógłby zostać obecny wicepremier,Jednak zdementował on te pogłoski.Raczej, takiej opcji nie biorę pod uwagę – mówił w sobotę Kowalczyk, pytany w radiu RMF FM o możliwość objęcia przez niego stanowiska ministra finansów.– Sądzę, że jest co robić w ministerstwie rolnictwa, jest też dużo ewentualnych dobrych kandydatów na ministra finansów – powiedział. Jak dodał, o zmiany w ministerstwie finansów trzeba pytać premiera Mateusza Morawieckiego, „bo to on będzie wnioskował do prezydenta o ewentualną zmianę”.pytany o możliwe dymisje w Ministerstwie Finansów mówił: „Jesteśmy w fazie, gdy staramy się wyłapać wszelkie niedoskonałości działania systemu. Cieszę się, żedwa tygodnie stycznia, gdy na skutek braku np. niewypełnienia pewnych formularzy doszło do nieprawidłowości. I owszem, w takich sytuacjach zawsze należy patrzeć z jednej strony na naprawienie tego, co zostało niedopatrzone, a z drugiej - zastanowić się nad konsekwencjami” – mówił premier w Tarnowie.