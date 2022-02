Afera korupcyjna byłego posła PiS. Kolejne osoby zatrzymane przez CBA

Trzech śląskich przedsiębiorców zostało zatrzymanych przez agentów CBA w związku ze zleceniami prac remontowo-budowlanych dla jednej z państwowych firm w Raciborzu. Sprawa ma związek ze śledztwem lubelskich „pezetów” przeciwko byłemu posłowi PiS. Grzegorz J. jest podejrzany korupcję, powoływanie się na wpływy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu stanowiska w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej.

Do zatrzymań doszło pod koniec ubiegło tygodnia na Śląsku. W ręce agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpadli przedsiębiorcy działający w branży budowlanej, węglowej i metalurgicznej.



W Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Karol S., Michał G. i Jarosław R. usłyszeli zarzuty złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej dyrektorowi państwowego przedsiębiorstwa produkcyjnego z siedzibą w Raciborzu. Łapówka miała być zapłatą za przychylne decyzje w związku z pracami remontowo-budowlanymi na rzecz wspomnianej firmy.



Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozory policyjne i poręczenia majątkowe w kwotach po 40 tys. zł. Za zarzucane czyny, podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia.

Pięć zarzutów byłego posła

Zatrzymania mają związek ze śledztwem lubelskich „pezetów” przeciwko Grzegorzowi J., byłemu posłowi PiS. Został on zatrzymany pod koniec stycznia i usłyszał pięć zarzutów.Trzy dotyczą popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym i mają związek z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za rekomendowanie określonych osób na stanowiska w grupie kapitałowej, w której udziały miał Skarb Państwa. Ponadto podejrzany, utwierdzając w przekonaniu o posiadaniu wpływów w instytucji państwowej, w zamian za korzyść majątkową podjął się pośrednictwa w załatwieniu powołania ustalonej osoby na kierownicze stanowisko w jednym z przedsiębiorstw.

Grzegorz J. odpowie też za to, że będąc „posłem na Sejm RP, dopuścił się przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.



Z nieoficjalnych informacji tvp.info wynika, że łapówki, jakie miał otrzymywać, wynosiły kilka tysięcy złotych. Wszystkich zarzucanych mu czynów Grzegorz J. miał się dopuścić od listopada 2016 r. do grudnia 2018 r.



Grzegorz J. był posłem PiS w latach 2005-11, a później 2013-19. W ostatnich wyborach nie trafił na listy rządzącej partii.



Według katowickiego dodatku „Gazety Wyborczej” „były wobec niego zastrzeżenia Komitetu Politycznego PiS”. W 2020 r. media ujawniły, że J. znalazł zatrudnienie w JSW Innowacje (spółce córce Jastrzębskiej Spółki Węglowej). Teraz nazwisko byłego posła figuruje w wykazie kadry kierowniczej firmy JSW Szkolenie i Górnictwo.