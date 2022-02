Głośna inicjatywa polityczna PO. Mija rok, kto o niej pamięta?

Mieli „spełniać marzenia Polaków” czyli zlikwidować TVP Info, zagwarantować „prawa mniejszościom” i powołać – jako posłowie i politycy – „absolutnie i całkowicie niezależną” od posłów i polityków Krajową Radę Sądownictwa oraz taki sam Trybunał Konstytucyjny. Dziś mija rok od ogłoszenia przez Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego „Koalicji 276”. Nazwa projektu, który miał być platformą współpracy całej opozycji, nawiązuje do minimalnej liczby posłów koniecznej do odrzucenia prezydenckiego veta.

– My dzisiaj nie przedstawimy programu, my dzisiaj przedstawimy te podstawowe recepty – wyjaśniał 6 lutego 2021 r. Trzaskowski, a Budka odgrażał się, że „zakończy rządy nieudaczników”. Jak zauważył socjolog polityki Marcin Palade, wokół projektu szybko zapadła cisza.

To już rok od inauguracji inicjatywy #koalicja276 i niespełna rok panującej wokół niej kompletnej ciszy.

Gdyby nie #koalicja276 to nie wiem co by było z Polską