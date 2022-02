Na portalu „Polskiego Radia 24” dostępne są archiwalne nagrania Jarosława Marka Rymkiewicza, który zmarł 3 lutego br. Materiały pochodzą z archiwów PR oraz Rozgłośni Polskiej RWE. „Ich uzupełnieniem są głosy znawców oraz radiowe interpretacje wybranych, przede wszystkim mickiewiczowskich, dzieł pisarza” – informuje portal polskieradio24.pl.

„Twórczość autora »Zachodu słońca w Milanówku« to oczywiście nie tylko wiersze. To również znakomita eseistyka, książki poświęcone Mickiewiczowi, Słowackiemu czy Leśmianowi, to dramaty i tłumaczenia, powieści oraz szkice historyczne” – wyjaśnia portal polskieradio24.pl.



Nagrania z udziałem Jarosława Rymkiewicza są dostępne na portalu Polskiego Radia 24.



Jarosław Marek Rymkiewicz zmarł w wieku 86 lat – 3 lutego, a o jego śmierci poinformował jego syn, Wawrzyniec.



Prof. Andrzej Waśko, literaturoznawca, doradca prezydenta RP podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, , że „odszedł ktoś, kto jeszcze kilka dni temu był największym współczesnym żyjącym poetą polskim”. – Teraz Jarosław Marek Rymkiewicz przechodzi do historii literatury i staje obok wielkich poetów XX wieku – obok Zbigniewa Herberta, a przede wszystkim obok Bolesława Leśmiana, którego był uczniem i kontynuatorem – ocenił prof. Waśko. – To jest poezja piękna i przemawiająca do szerokich kręgów czytelników, oparta na rymie i na rytmie, którego Leśmian i Rymkiewicz byli obrońcami – dodał.

Zdaniem literaturoznawcy, „twórczość Rymkiewicza jest trudna w interpretacji, niełatwa w swojej warstwie intelektualnej, ponieważ rozpięta jest między biegunem sielanki a biegunem apokalipsy”. Jak wskazał, biegun sielanki to np. „Rozmowy polskie latem roku 1983” albo wiersze o ogrodzie w Milanówku. Zwrócił uwagę, że nawet w tej arkadii Milanówka obecna jest jednak śmierć, ponieważ medytacje nad śmiercią są jednym z najczęściej przewijających się problemów w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza. – Teraz ten problem stał się faktem – zauważył.

– Bardzo rzadko się zdarza, żeby pisarz osiągnął szczyty zarówno w zakresie formy poetyckiej, jak i w prozie. Na tym polega wyjątkowość Rymkiewicza, że zostawił nie tylko poezję, ale też wybitną prozę, książki takie jak „Kinderszenen” czy „Umschlagplatz”, które ukazują z osobistej a zarazem uniwersalnej perspektywy apokalipsę XX wieku – powiedział prof. Waśko. – Po roku 1989 Rymkiewicz jako autor książek o historii stał się w głównym w literaturze współczesnej strażnikiem tradycji i ducha narodowego – podkreślił.